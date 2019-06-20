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20.06.2019 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Путин назвал приоритетные вопросы развития здравоохранения

Текст: Екатерина Призова

Президент Владимир Путин обозначил сегодня основные вопросы здравоохранения. Доступность первичного звена, специалисты, лекарственное обеспечение - вот три направления, которые нужно развивать в первую очередь.

Фельдшер из ФАПа в поселке Маук Каслинского района Челябинской области рассказала сегодня во время "Прямой линии" с президентом, как работается медикам на селе.

Фото: youtube
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Население в поселке - меньше тысячи человек. Но совсем недавно здесь в фельдшерско-акушерском пункте появилось стоматологическое кресло (большая редкость для деревенской медицины). ФАП открылся в феврале (до того не работал 3 года - не было денег и сократили специалистов) и стал в некотором роде символом возрождения села.

Сейчас здесь работает два человека. Само наличие фельдшера, медсестры (и раз в месяц приезжает стоматолог) облегчает жизнь местных жителей (до ближайшего сравнительно крупного города - Каслей -25 километров).

К сожалению, в пункте не работает физиокабинет (так как оборудование старое). Однако не это фельдшер Светлана Борисовна считает главной проблемой, а отсутствие молодых кадров, которые не едут сюда, несмотря на программу "Земский доктор".

"Главная проблема в том, что благоустроенного жилья на селе нет. Специалисты к нам приезжают - им нравится село, природа, но когда встает вопрос, "а где мы будет жить", они уезжают обратно", - посетовала медик. По ее словам, в сезон простудных заболеваний работать вдвоем с медсестрой становится трудновато.

"Когда мы говорим о здравоохранении, мы должны иметь ввиду, что, как и в любой отрасли, проблем тут много, но она развивается. Какие основные вопросы мы должны решать? Первое: доступность первичного звена здравоохранения. Вторая: специалисты, их дефицит. Третье: лекарственное обеспечение. Проблем больше, но эти три основные", - сказал Владимир Путин в ответ на обращение челябинских медиков и прямых включений из других регионов, где так же есть сложности в здравоохранении.

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По словам президента, в некоторых регионах происходит снижение первичного звена в виде амбулаторных отделений. Например, в Краснодарском крае на 25 процентов, в Чечне, в Кировской области сократилось первичное звено в целом.

"ФАПы важны и, безусловно, должны быть поддержаны - 390 новых пунктов будет построено и 1200 отремонтировано в ближайшее время. Кроме того, в малых населенных пунктах развивается мобильная медпомощь. Конечно, нужно развивать и систему докторов на селе", - сказал президент, подчеркнув, что жилье для медиков - это уже задача для местных властей.

"Этим должны заниматься региональные местные власти - мы много раз об этом говорили, они должны предусмотреть в бюджетах средства на это", - отметил Владимир Путин.

 

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

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