Новости

Зеленский отменил более 60 указов прежних времен 17:15
Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом 17:15
Путин рассказал про работу президента и назвал главную проблему в стране 17:12
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог 17:07
Петербургские депутаты одобрили законопроект о расселении коммуналок 16:54
В Петербурге обсудят вопросы цифровизации государственного управления 16:50
Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор 16:38
Путин ответил на вопрос, могут ли девушки летать на истребителях 16:38
Путин ответил, как решить вопрос урегулирования в Сирии 16:37
Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган 16:33
Путин надеется, что дело не дойдет до войны между США и Ираном 16:24
В Москве выявлено более 10 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров 16:24
В Ростове к началу учебного года откроется школа на 1340 мест 16:23
Путин заявил, что Россия не торгует своими союзниками 16:20
Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой 16:18
Завершились съемки триллера "У нее другое имя" 16:16
Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку 16:15
На Ставрополье мальчик попал в больницу после посещения аквапарка 16:15
Названа версия появления голов крокодилов в Симферополе 16:10
В Саратове женщину затянуло в станок в стекольном цеху 16:08
Жители Оренбуржья попросили взять на контроль ремонт сельской школы 16:07
Свалку, на которую дончане пожаловались Путину, уберут в 2020 году 16:05
Путин рассказал, возможно ли в России возвращение к социализму 16:04
В Новгородской области захоронят останки советского летчика из Украины 16:01
В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 16:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой

Текст: Екатерина Призова

Село Каскара всего в 20 километрах от Тюмени, но почти у половины его жителей нет питьевой воды. В ходе "Прямой линии" президент попросил местные власти решить этот вопрос оперативно.

"Поселок строится более 20 лет, но воды как не было, так и нет, - сетуют местные жители. - Ездим за питьевой водой в другие села. В соседнем была колонка, потом ее срезали. Теперь мы покупаем воды в бутылках в Тюмени. Детей помыть, вещи постирать - ездим к родне, друзьям".

Как таковая вода в населенном пункте есть, в старой его части она качественная, ее можно пить, но в новой, где живет три тысячи человек, ее нет.

В доказательство своих слов сельчане показывают емкости с мутной белесой жидкостью: не спасает ни четырехступенчатая система очистки, ни кипячение.

При этом через поселок проходит водопровод птицефабрики - то есть возможность "врезаться" в трубы есть.

Фото: Reuters
Что мешает напоить россиян качественной водой

Местные власти говорят: разводка по домам действительно запланирована, но через год-два, а сейчас идет разработка документов, все утверждается на думе.

"В целом по стране это проблема, к сожалению, есть: доступа к чистой воде не имеют миллионы. Есть целая программа для обеспечения водой людей чистой и качественной водой. Странно, что в непосредственной близости от крупного центра - Тюмени - где вполне достаточно средств, чтобы решить проблему, она так же существует. Нужно ли ждать эти полтора-два года, чтобы подключить людей", - спросил Владимир Путин.

На этот вопрос попросили ответить главу Тюменской области.

"Задача по обеспечению водой в регионе есть. Сам поселок имеет централизованное водоснабжение давно, раньше оно было на обслуживании птицефабрики, с этого года - передано водоканалу. Все желающие могут подать документы на техническое присоединение, и такая возможность им будет предоставлена", - сообщил губернатор Александр Моор.

По его словам, водопровод старый, но его будут реконструировать за счет бюджета и частных средств (концессии).

"От Тюмени до Каскары водовод будет построен, и все жители смогут подключиться к нему. В 2020 году реконструируем водопровод, но заявку на подключение можно подавать уже сейчас", - подчеркнул он.

"Давайте будем считать, что жители обратились к вам через меня", - сказал президент в финале беседы.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Экономика Отрасли Ресурсы Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП