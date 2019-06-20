Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой

Село Каскара всего в 20 километрах от Тюмени, но почти у половины его жителей нет питьевой воды. В ходе "Прямой линии" президент попросил местные власти решить этот вопрос оперативно.

"Поселок строится более 20 лет, но воды как не было, так и нет, - сетуют местные жители. - Ездим за питьевой водой в другие села. В соседнем была колонка, потом ее срезали. Теперь мы покупаем воды в бутылках в Тюмени. Детей помыть, вещи постирать - ездим к родне, друзьям".

Как таковая вода в населенном пункте есть, в старой его части она качественная, ее можно пить, но в новой, где живет три тысячи человек, ее нет.

В доказательство своих слов сельчане показывают емкости с мутной белесой жидкостью: не спасает ни четырехступенчатая система очистки, ни кипячение.

При этом через поселок проходит водопровод птицефабрики - то есть возможность "врезаться" в трубы есть.

Местные власти говорят: разводка по домам действительно запланирована, но через год-два, а сейчас идет разработка документов, все утверждается на думе.

"В целом по стране это проблема, к сожалению, есть: доступа к чистой воде не имеют миллионы. Есть целая программа для обеспечения водой людей чистой и качественной водой. Странно, что в непосредственной близости от крупного центра - Тюмени - где вполне достаточно средств, чтобы решить проблему, она так же существует. Нужно ли ждать эти полтора-два года, чтобы подключить людей", - спросил Владимир Путин.

На этот вопрос попросили ответить главу Тюменской области.

"Задача по обеспечению водой в регионе есть. Сам поселок имеет централизованное водоснабжение давно, раньше оно было на обслуживании птицефабрики, с этого года - передано водоканалу. Все желающие могут подать документы на техническое присоединение, и такая возможность им будет предоставлена", - сообщил губернатор Александр Моор.

По его словам, водопровод старый, но его будут реконструировать за счет бюджета и частных средств (концессии).

"От Тюмени до Каскары водовод будет построен, и все жители смогут подключиться к нему. В 2020 году реконструируем водопровод, но заявку на подключение можно подавать уже сейчас", - подчеркнул он.

"Давайте будем считать, что жители обратились к вам через меня", - сказал президент в финале беседы.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"