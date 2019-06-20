Свердловские власти проверят ситуацию с вывозом мусора после жалоб Путину

В Свердловской области проверят ситуацию с вывозом мусора в Верхней Салде, жителя которой прислали фото переполненных мусорных контейнеров и пожаловался на пробуксовку мусорной реформы во время "Прямой линии с Владимиром Путиным".

"Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева завтра выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора", - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Замглавы профильного ведомства в частности проверит график вывоза отходов. В случае необходимости его обещают скорректировать.

Проверку начали также Верхнесалдинская городская прокуратура совместно с Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Между тем

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, по сравнению с показателем первого квартала 2019 года в апреле собираемости платы за вывоз ТКО выросла более чем на 17 процентов и превысила пятидесятипроцентную отметку. К началу мая региональные операторы приступили к работе во всех населенных пунктах области.

Ежемесячное размещение ТКО на полигонах увеличилось на 15-20 процентов, за четыре месяца ликвидировали более 300 нелегальных свалок.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"