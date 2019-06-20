В уральском зоопарке показали, как развлекается львиное семейство

Екатеринбургский зоопарк показал, как семейная пара львов нянчится со своим котенком. Игру львицы с малышом засняли посетители.

Котята появились у льва Эрни и львицы Эммы в октябре прошлого года. Это был уже четвертый помет. Эмма родила двух мальчиков и девочку. Малыши были совсем крошечными: около тридцати сантиметров в длину и весом в два килограмма. Котят показали через месяц, когда они уже окрепли и подросли.

Сейчас с родителями остался только один котенок - двое других уже разъехались по российским зоосадам.

На видео на официальной странице зоопарка в социальных сетях видно, как львенок играет с львицей Эммой - прыгает на свою родительницу, ползает по ней и кусает ее. Мать охотно возится с малышом, иногда дружелюбно кусая его в ответ. Отец в это время грызет розовую подушку в другом углу вольера.

В зоопарке отмечают, что это семейство довольно дружное - льва не отселяют в другое помещение на время рождения и взросления котят.

Они, кстати, появляются у Эрни и Эммы регулярно. Рекордным стал помет в мае прошлого года - самка выносила и родила пять львят, в то время как обычно их бывает три-четыре. Такой частый приплод - обычное явление для львов. Период размножения у этих животных в дикой природе не ограничивается временем года, а длительность беременности составляет 102-110 дней.