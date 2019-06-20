Возбуждено дело по факту ДТП с автобусом и бензовозом на Урале

Прокуратура возбудила уголовно дело после гибели двух человек в ДТП с автобусом и бензовозом вчера вечером на трассе М5 "Урал".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что рейсовый автобус, следовавший из Златоуста, при выезде со второстепенной дороги столкнулся с бензовозом, который двигался со стороны областного центра. В результате удара автобус отбросило на правую обочину, где он врезался в каток для укладки асфальта.

В салоне общественного транспорта, помимо водителя, находилось десять пассажиров. Среди них - маленький ребенок. В результате столкновения погибли двое взрослых. Остальные пассажиры и водитель, по данным пресс-службы регионального МЧС, были доставлены в ГБ №1 и ГБ №2 города Златоуста с травмами средней степени тяжести.

Как ранее писала "РГ", двоих пострадавших медики отправили лечиться амбулаторно, а еще двое были госпитализированы - в неврологическое отделение и в травматологию.

По указанию прокурора в МВД Златоустовского городского округа было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц".