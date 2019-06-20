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20.06.2019 22:24
Рубрика: Легковые авто

Рейтинг самых надежных автомобилей: "японцы" сдали позиции

Текст: Андрей Полухин
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Корейские автомобили оказались надежнее японских. Об этом говорят результаты  свежего исследования авторитетного агентства JD Power, которое регулярно опрашивает владельцев новых автомобилей в США на предмет выявленных проблем.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как выяснилось, в первые три месяца меньше всего претензий возникло к автомобилям премиального суббренда Hyundai - Genesis. В пересчете на 100 автомобилей было выявлено 63 поломки. Материнская компания оказалась в этом рейтинге третьей, а второе место заняла родственная марка Kia.

Далее в списке идут Ford, Lincoln и Chevrolet и только затем - Lexus и Toyota. Другими словами, "японцы" уступили не только "корейцам", но и "американцам". А вот европейские марки они пока опережают. В частности, у Mercedes, Audi, BMW, Volvo и Volkswagen показатели хуже. Совсем низко в рейтинге расположились британские Land Rover и Jaguar.

Впрочем, все объясняется довольно просто. Большинство выявляемых у новых авто проблем связаны с электроникой, функционированием мультимедиа, интеграцией гаджетов. И именно этому аспекту корейские производители уделяют большое внимание. Собственно, поэтому их успех не удивил курирующего исследования качества автомобилей в JD Power Дейва Сарджента.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Он уверен, что важная задача для автобрендов - идти в ногу со временем, а значит им надо оснащать свои модели лучшими системами мультимедиа и ассистентами. В принципе это и происходит. Такие опции становятся все более простыми в управлении. А массовым брендам постепенно удается догонять премиальные в плане мультимедийности.

А самым слабым местом в современных автомобилям является функция круиз-контроля и прочие "полуавтономные" системы.

#Hyundai #Kia #Genesis