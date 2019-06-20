Российская делегация обсудила с Асадом ситуацию в районе Идлиба

Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске российскую межведомственную делегацию.

В переговорах с российской стороны участвовали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, а также представители Минобороны России.

"Состоялось подробное рассмотрение текущей ситуации "на земле" в Сирии, в том числе вокруг Идлибской зоны деэскалации, а также задачи продолжения борьбы с террористами вплоть до полной ликвидации исходящей от них угрозы. Обсуждались вопросы улучшения гуманитарного положения, постконфликтного восстановления и создания необходимых условий для возвращающихся беженцев и ВПЛ", - говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

В ходе общения были рассмотрены вопросы, связанные с формированием конституционного комитета, в рамках продвижения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН.