Румас встретился с членами белорусской делегации на Европейских играх

Свыше двухсот атлетов будут отстаивать спортивную честь Беларуси на II Европейских играх, факел которых будет торжественно зажжен в Минске 21 июня. Накануне главного спортивного торжества континента с членами национальной делегации встретился в Деревне атлетов премьер-министр РБ Сергей Румас, сообщает БЕЛТА.

Прежде всего, как и принято в подобных случаях, глава правительства республики "пожелал всем везения и удачи". Конечно, добавил он, "мы все будем за вас болеть. Это знаковое соревнование, вы к нему долго готовились, и мы надеемся увидеть вас на пьедестале".

Белорусские спортсмены, в свою очередь, поинтересовались у премьер-министра, каким видам спорта он отдает предпочтение. Румас не стал скрывать, что осталось только два, которыми он активно занимается в настоящее время: теннис и плаванье. Правда, "раньше было больше: в хоккей играл. Хорошие виды спорта, всем советую", - отметил он.

Спортивная делегация Беларуси на II Европейских играх, поясняет агентство, представлена в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Ее численность - 389 человек, из них 220 спортсменов. Атлеты из РБ примут участие в таких дисциплинах, как акробатика спортивная, аэробика спортивная, бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, борьба вольная, борьба женская, борьба греко-римская, велосипедный спорт шоссе, велосипедный спорт трек, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, прыжки на батуте, самбо, стрельба из лука, стрельба пулевая, стрельба стендовая, теннис настольный, футбол пляжный.