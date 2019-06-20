Трамп назвал "большой ошибкой" решение Ирана сбить беспилотник США

Президент США Дональд Трамп назвал "большой ошибкой" решение Ирана сбить американский беспилотник.

"Иран сделал очень большую ошибку!" - написал хозяин Белого дома в Twitter. Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Дрон модификации RQ-4 Global Hawk был уничтожен после пересечения воздушной границы республики на территории провинции Хормозган. При этом представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что в воздушном пространстве Ирана в тот момент не было американских дронов.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном переживают серьезный кризис. Некоторые эксперты не исключают, что ситуация может перейти в горячую фазу. Очередной виток напряжения между США и ИРИ произошел после инцидента в Оманском заливе, где было совершено нападение на два нефтяных танкера. Белый дом обвинил в случившемся иранские власти.

Некоторое время спустя госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в Белом доме изучают различные варианты действий в отношении Тегерана, в том числе прорабатывают и военный сценарий.