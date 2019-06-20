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20.06.2019 13:55
Рубрика: В мире

Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов

Текст: Александр Саможнев

Американский беспилотник Global Hawk вторгся в воздушное пространство Ирана с выключенным опознавательным оборудованием с целью сбора разведывательной информации, после чего был сбит силами ПВО, говорится в сообщении стражей исламской революции.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По данным иранских военных, беспилотник вылетел с одной из американских баз для проведения разведки иранского порта Чабахар на юго-востоке страны. Затем аппарат начал движение в западном направлении. Беспилотник был сбит в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив.

Напомним, после выхода из ядерной сделки с Ираном США усилили санкционное давление на Тегеран. Американцы также возложили вину на иранскую сторону за нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Иран эти инсинуации отвергает. Между тем Вашингтон направил в район Персидского залива авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. Кроме того, в регион дополнительно переброшена одна тысяча американских военнослужащих, а также зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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