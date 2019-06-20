В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает телеканал Fox News. По предварительным данным, беспилотник модификации RQ-4 Global Hawk был уничтожен на территории провинции Хормозган.

В армии США уклонились от комментариев на этот счет. Между тем представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что в воздушном пространстве Ирана не было американских дронов.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном переживают серьезный кризис. Некоторые эксперты не исключают, что ситуация может перейти в горячую фазу. Очередной виток напряжения между США и ИРИ произошел после инцидента в Оманском заливе, где было совершено нападение на два нефтяных танкера. Белый дом обвинил в произошедшем иранские власти.

Некоторое время спустя госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в Белом доме изучают различные варианты действий в отношении Тегерана, в том числе прорабатывают и военный сценарий.

"Соединенные Штаты рассматривают полный спектр действий", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, президента США Дональда Трампа несколько раз информировали и продолжают держать в курсе относительно возможных шагов на иранском направлении.

"Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий, которые восстановят сдерживание (Ирана - прим. "РГ"), что является нашей задачей", - резюмировал Помпео. При этом он уточнил, что силовой сценарий также обсуждается. Госсекретарь отметил, что Белый дом может принять решение о нанесении удара по Ирану без одобрения конгресса.

"Мы всегда имеем право защищать американские национальные интересы", - подчеркнул он, добавив, что администрация США будет действовать в правовом поле.

Напомним, что инцидент в Оманском заливе произошел 13 июня. Речь идет о судах Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы, которые были атакованы в акватории Ормузского пролива.

Корабли получили серьезные повреждения. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей, после чего спасатели эвакуировали с горящих судов в общей сложности 44 моряка.

Примечательно, что ЧП в Оманском заливе произошло на фоне визита в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который провел переговоры с президентом республики Хасаном Роухани и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Поездка была нацелена на снижение напряженности на Ближнем Востоке и возможное смягчение риторики между ИРИ и США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал инцидент в Оманском заливе подозрительным.

"Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный - слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

В Кремле призвали избегать голословных обвинений при оценке случившегося в Оманском заливе. "Подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, абсурдно в данном случае ссылаться на секретные данные, как это делают в Вашингтоне. В Москве призвали трезво оценивать произошедшее и дождаться появления убедительных данных.