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Рубрика: В мире

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Текст: Александр Ленин

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает телеканал Fox News. По предварительным данным, беспилотник модификации RQ-4 Global Hawk был уничтожен на территории провинции Хормозган.

Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В армии США уклонились от комментариев на этот счет. Между тем представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что в воздушном пространстве Ирана не было американских дронов.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном переживают серьезный кризис. Некоторые эксперты не исключают, что ситуация может перейти в горячую фазу. Очередной виток напряжения между США и ИРИ произошел после инцидента в Оманском заливе, где было совершено нападение на два нефтяных танкера. Белый дом обвинил в произошедшем иранские власти.

Некоторое время спустя госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в Белом доме изучают различные варианты действий в отношении Тегерана, в том числе прорабатывают и военный сценарий.

Фото: REUTERS
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"Соединенные Штаты рассматривают полный спектр действий", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, президента США Дональда Трампа несколько раз информировали и продолжают держать в курсе относительно возможных шагов на иранском направлении.

"Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий, которые восстановят сдерживание (Ирана - прим. "РГ"), что является нашей задачей", - резюмировал Помпео. При этом он уточнил, что силовой сценарий также обсуждается. Госсекретарь отметил, что Белый дом может принять решение о нанесении удара по Ирану без одобрения конгресса.

"Мы всегда имеем право защищать американские национальные интересы", - подчеркнул он, добавив, что администрация США будет действовать в правовом поле.

Напомним, что инцидент в Оманском заливе произошел 13 июня. Речь идет о судах Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы, которые были атакованы в акватории Ормузского пролива.

Фото: REUTERS
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Корабли получили серьезные повреждения. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей, после чего спасатели эвакуировали с горящих судов в общей сложности 44 моряка.

Примечательно, что ЧП в Оманском заливе произошло на фоне визита в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который провел переговоры с президентом республики Хасаном Роухани и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Поездка была нацелена на снижение напряженности на Ближнем Востоке и возможное смягчение риторики между ИРИ и США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал инцидент в Оманском заливе подозрительным.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный - слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

В Кремле призвали избегать голословных обвинений при оценке случившегося в Оманском заливе. "Подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, абсурдно в данном случае ссылаться на секретные данные, как это делают в Вашингтоне. В Москве призвали трезво оценивать произошедшее и дождаться появления убедительных данных.

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