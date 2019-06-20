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Рубрика: В мире

Иран сообщил о сбитом американском дроне-разведчике

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иранские военные завили о ликвидации американского беспилотника Global Hawk. Дрон ВВС США выполнял разведывательный полет.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Косачев прокомментировал действия Вашингтона в отношении Ирана

Аппарат был сбит Корпусом стражей исламской революции в южной провинции ИРИ Хормозган у входа в Персидский залив при нарушении государственной границы, передает PressTV.

Соединенные Штаты инцидент пока не прокомментировали.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Тегеран в частном порядке, что, если вследствие эскалации геополитической ситуации Ираном погибнет хотя бы один американский военнослужащий, Вашингтон "нанесет ответный удар". При этом хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не хочет войны. Между тем США заявили, что намерены отправить на Ближний Восток дополнительные военные силы в ответ на "угрозу со стороны Ирана".

США и их ближайшие союзники развернули кампанию обвинений против Ирана, утверждая, что военные этой страны якобы стоят за предполагаемым нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе. В Тегеране заявили, что обвинения Вашингтона призваны "дополнить американские санкции" после того, как последние так и не достигли своей цели.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Ядерная программа Ирана Санкции против Ирана
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