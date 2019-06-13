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14.06.2019 00:43
Рубрика: В мире

Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Текст: Максим Макарычев

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе. По его словам, в Белом доме убеждены, что взрывы на двух танкерах были осуществлены Ираном.

К такому выводу в Вашингтоне пришли "на основе анализа разведданных, использованного оружия, уровня знаний, необходимых для выполнения операции". Помпео также утверждает: атаки были настолько сложными, что они не могли быть выполнены прокси-сервером, сообщает The Guardian.

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение

При этом глава американской дипломатии не представил никаких доказательств своего утверждения, однако в очередной раз заявил о том, что действия Ирана "представляют явную угрозу международному миру и безопасности", дал понять, что США намереваются поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН.

"Никакие экономические санкции не дают Исламской Республике права нападать на ни в чем не повинных гражданских лиц, подрывать мировые рынки нефти и участвовать в ядерном шантаже", - говорится в заявлении госсекретаря.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отрицает какую-либо причастность к инциденту, заявив о том, что Исламская республика "находится вне подозрений". В Тегеране предположили, что некие третьи силы могут попытаться спровоцировать конфликт между Ираном и США.

Инцидент произошел в день, когда верховный лидер Ирана Али Хаменеи прямо отверг предложение о возобновлении американо-иранских переговоров, выдвинутое премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время визита в Тегеран. Несмотря на беседу с Трампом, перед отлетом в Тегеран, Абэ настаивал на том, что он не передавал конкретные подробные сообщения иранскому руководству от имени президента США.

Фото: AP/Ebrahim Noroozi
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Но аятолла Хаменеи отверг саму идею переговоров с Вашингтоном, написав в серии твитов: "Я не считаю Трампа человеком, с которым стоит обмениваться какими-либо сообщениями, и у меня нет ответа для него. И я не буду отвечать ему в будущем".

Он добавил, что у Ирана нет планов по созданию ядерного оружия, но, если он захочет это сделать, то Соединенные Штаты не смогут его остановить. "Мы считаем, что наши проблемы не будут решены путем переговоров с США, и ни одна свободная нация никогда не примет переговоры под давлением", - пояснил верховный лидер ИРИ.

Считается, что Абэ получил благословение Дональда Трампа, предложившего открыть канал связи между лидерами США и Ирана. После заявления Хаменеи Трамп опубликовал твит со словами: "Хотя я очень ценю, что премьер-министр Абэ едет в Иран, чтобы встретиться с аятоллой Али Хаменеи, лично я чувствую, что слишком рано даже думать о заключении сделки. Они не готовы, и мы тоже!". Помпео со своей стороны заявил, что нападения на танкеры были предназначены для оскорбления японского лидера.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Напомним, что атака на два танкера произошла через месяц после того, как неизвестный взорвал подводные мины на четырех плавсредствах у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Атака на японский (Kokuka Courageous) и норвежский (Front Altair) танкеры повысила цены на нефть на 4 процента и может еще больше поднять в стоимости страховые взносы для судов, работающих в Персидском заливе. При этом Front Altair официально шел под флагом Маршалловых островов, а Kokuka Courageous под флагом Панамы. Корабли получили серьезные повреждения.

23 члена экипажа норвежского судна были спасены находящимся неподалеку судном, а затем переведены на военно-морской корабль Ирана и высадились в местном иранском порту. 21 член экипажа Kokuka Courageous погрузился в спасательную шлюпку и был эвакуирован голландским судном, а затем взят на борт эсминца USS Bainbridge. При этом моряки из РФ, находившиеся на борту танкеров, были спасены и направлены в порт города Джаск.

В Тегеране считают, что потенциал давления на Иран со стороны США иссяк

Иран находится в опасном противостоянии с Америкой после того, как Вашингтон ввел беспрецедентные экономические санкции в отношении Тегерана, стремясь форсировать пересмотр иранской ядерной сделки 2015 года и пресечь иранские операции в Сирии, Йемене и Ливане.

Американская и европейская разведка полагают, что иранский Корпус стражей Исламской революции может нанести удар по американским силам в Персидском заливе, поскольку запрет на экспорт иранской нефти приводит экономику Исламской республики в смятение.

Иран установил крайний срок 7 июля, прежде чем он отойдет от условий ядерной сделки.

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