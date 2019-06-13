Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе. По его словам, в Белом доме убеждены, что взрывы на двух танкерах были осуществлены Ираном.

К такому выводу в Вашингтоне пришли "на основе анализа разведданных, использованного оружия, уровня знаний, необходимых для выполнения операции". Помпео также утверждает: атаки были настолько сложными, что они не могли быть выполнены прокси-сервером, сообщает The Guardian.

При этом глава американской дипломатии не представил никаких доказательств своего утверждения, однако в очередной раз заявил о том, что действия Ирана "представляют явную угрозу международному миру и безопасности", дал понять, что США намереваются поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН.

"Никакие экономические санкции не дают Исламской Республике права нападать на ни в чем не повинных гражданских лиц, подрывать мировые рынки нефти и участвовать в ядерном шантаже", - говорится в заявлении госсекретаря.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отрицает какую-либо причастность к инциденту, заявив о том, что Исламская республика "находится вне подозрений". В Тегеране предположили, что некие третьи силы могут попытаться спровоцировать конфликт между Ираном и США.

Инцидент произошел в день, когда верховный лидер Ирана Али Хаменеи прямо отверг предложение о возобновлении американо-иранских переговоров, выдвинутое премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время визита в Тегеран. Несмотря на беседу с Трампом, перед отлетом в Тегеран, Абэ настаивал на том, что он не передавал конкретные подробные сообщения иранскому руководству от имени президента США.

Но аятолла Хаменеи отверг саму идею переговоров с Вашингтоном, написав в серии твитов: "Я не считаю Трампа человеком, с которым стоит обмениваться какими-либо сообщениями, и у меня нет ответа для него. И я не буду отвечать ему в будущем".

Он добавил, что у Ирана нет планов по созданию ядерного оружия, но, если он захочет это сделать, то Соединенные Штаты не смогут его остановить. "Мы считаем, что наши проблемы не будут решены путем переговоров с США, и ни одна свободная нация никогда не примет переговоры под давлением", - пояснил верховный лидер ИРИ.

Считается, что Абэ получил благословение Дональда Трампа, предложившего открыть канал связи между лидерами США и Ирана. После заявления Хаменеи Трамп опубликовал твит со словами: "Хотя я очень ценю, что премьер-министр Абэ едет в Иран, чтобы встретиться с аятоллой Али Хаменеи, лично я чувствую, что слишком рано даже думать о заключении сделки. Они не готовы, и мы тоже!". Помпео со своей стороны заявил, что нападения на танкеры были предназначены для оскорбления японского лидера.

Напомним, что атака на два танкера произошла через месяц после того, как неизвестный взорвал подводные мины на четырех плавсредствах у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Атака на японский (Kokuka Courageous) и норвежский (Front Altair) танкеры повысила цены на нефть на 4 процента и может еще больше поднять в стоимости страховые взносы для судов, работающих в Персидском заливе. При этом Front Altair официально шел под флагом Маршалловых островов, а Kokuka Courageous под флагом Панамы. Корабли получили серьезные повреждения.

23 члена экипажа норвежского судна были спасены находящимся неподалеку судном, а затем переведены на военно-морской корабль Ирана и высадились в местном иранском порту. 21 член экипажа Kokuka Courageous погрузился в спасательную шлюпку и был эвакуирован голландским судном, а затем взят на борт эсминца USS Bainbridge. При этом моряки из РФ, находившиеся на борту танкеров, были спасены и направлены в порт города Джаск.

Иран находится в опасном противостоянии с Америкой после того, как Вашингтон ввел беспрецедентные экономические санкции в отношении Тегерана, стремясь форсировать пересмотр иранской ядерной сделки 2015 года и пресечь иранские операции в Сирии, Йемене и Ливане.

Американская и европейская разведка полагают, что иранский Корпус стражей Исламской революции может нанести удар по американским силам в Персидском заливе, поскольку запрет на экспорт иранской нефти приводит экономику Исламской республики в смятение.

Иран установил крайний срок 7 июля, прежде чем он отойдет от условий ядерной сделки.