Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминца США

Эсминец ВМС США Bainbridge взял на борт экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося атаке в Оманском заливе. Американцы спасли 21 моряка, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона. Все они являются гражданами Филиппин. Жизням членов команды ничто не угрожает. По данным агентства "Киодо", один из спасенных получил небольшие повреждения.

Напомним, что 13 июня в акватории Ормузского пролива были атакованы два нефтяных танкера. Речь идет о судах Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы. Корабли получили серьезные повреждения.

В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей, после чего спасатели эвакуировали с горящих кораблей в общей сложности 44 моряка.

"Поступила информация о том, что в акватории Ормузского пролива было совершено нападение на два судна, которые перевозили в том числе японские грузы", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. В Токио по указанию премьера Синдзо Абэ был создан кризисный штаб, который собирает и анализирует всю поступающую информацию о происшествии.

Примечательно, что ЧП в Оманском заливе произошло на фоне визита в Тегеран главы японского правительства Синдзо Абэ, который провел переговоры с президентом республики Хасаном Роухани и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Поездка была нацелена на снижение напряженности на Ближнем Востоке и возможное смягчение риторики между ИРИ и США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал инцидент в Оманском заливе подозрительным. "Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный - слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон, по всей видимости, собирается возложить ответственность за инцидент в Ормузском проливе на Иран. В настоящее время в Белом доме внимательно изучают информацию о случившемся. В акватории Оманского залива работает американский самолет-разведчик P-8 Poseidon. Не исключено, что в район происшествия США стянут дополнительные силы.

Добавим, что нападение на нефтяные танкеры будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН.