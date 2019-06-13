Новости

В Москве байкер насмерть сбил пешехода и погиб сам 22:07
Проведение Грушинского фестиваля оказалось под угрозой срыва 22:02
К 75-летию Победы в Великой Отечественной учредят юбилейную медаль 21:45
Вышел первый трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" Кинга 21:45
Тарантино назвал свой "реально любимый" фильм по комиксам 21:30
На подключении соцобъектов к интернету сэкономят за счет аукционов 21:26
Член аппарата премьера Польши признан виновным в катастрофе под Смоленском 21:13
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминца США 21:00
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова 20:46
Болгария заплатит российским компаниям 13 млн евро за ремонт вертолетов 20:18
Пушков ответил на слова Дуды о том, что поляки храбрее русских 20:08
Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше 20:05
Стало известно, сколько проведут за решеткой Кокорин и Мамаев 19:50
Турция обвинила США в разглашении письма по С-400 19:50
В Ингушетии в автоаварии погибли три человека 19:40
Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов 19:19
Путин дал гражданство американскому поэту 19:05
В элитном коттеджном поселке под Петербургом убили женщину 19:02
Экс-тренер "Локомотива" Славен Билич возглавил "Вест Бромвич" 19:00
В Кремле в курсе жалоб на действия полиции на "марше Голунова" 18:45
В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись шесть автомобилей 18:31
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике 18:30
В Кремле пока не видели инициатив по смягчению статьи о наркопреступлениях 18:29
Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта 18:27
Во Львове местные жители загорали на воинских захоронениях 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
13.06.2019 21:00
Рубрика: В мире

Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминца США

Текст: Александр Ленин

Эсминец ВМС США Bainbridge взял на борт экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося атаке в Оманском заливе. Американцы спасли 21 моряка, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона. Все они являются гражданами Филиппин. Жизням членов команды ничто не угрожает. По данным агентства "Киодо", один из спасенных получил небольшие повреждения.
Посольство: Россияне спасены после инцидента в Оманском заливе

Напомним, что 13 июня в акватории Ормузского пролива были атакованы два нефтяных танкера. Речь идет о судах Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы. Корабли получили серьезные повреждения.

В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей, после чего спасатели эвакуировали с горящих кораблей в общей сложности 44 моряка.

"Поступила информация о том, что в акватории Ормузского пролива было совершено нападение на два судна, которые перевозили в том числе японские грузы", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. В Токио по указанию премьера Синдзо Абэ был создан кризисный штаб, который собирает и анализирует всю поступающую информацию о происшествии.

Примечательно, что ЧП в Оманском заливе произошло на фоне визита в Тегеран главы японского правительства Синдзо Абэ, который провел переговоры с президентом республики Хасаном Роухани и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Поездка была нацелена на снижение напряженности на Ближнем Востоке и возможное смягчение риторики между ИРИ и США.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Косачев предсказал возможные последствия инцидента в Оманском проливе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал инцидент в Оманском заливе подозрительным. "Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный - слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон, по всей видимости, собирается возложить ответственность за инцидент в Ормузском проливе на Иран. В настоящее время в Белом доме внимательно изучают информацию о случившемся. В акватории Оманского залива работает американский самолет-разведчик P-8 Poseidon. Не исключено, что в район происшествия США стянут дополнительные силы.

Добавим, что нападение на нефтяные танкеры будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН.

В мире Ближний Восток Оман В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше
Россия готова снизить цену на поставки газа на Украину
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова
Владимир Путин уволил двух генералов МВД по делу Голунова
Посольство: Россияне спасены после инцидента в Оманском заливе