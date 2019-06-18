США пошлют тысячу военных на Ближний Восток

США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе. Мера, по словам исполняющий обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, направлена не на усиление конфронтации с Ираном.

Это, якобы, делается "в целях безопасности" уже находящихся в регионе американских военных. И для защиты американских национальных интересов.

"Я разрешил перебросить около тысячи дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши", - цитирует Шанахана CNN.

США и их ближайшие союзники развернули кампанию обвинений против Ирана, утверждая, что военные этой страны якобы стоят за предполагаемым нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе. В Тегеране заявили, что обвинения Вашингтона призваны "дополнить американские санкции" после того, как последние так и не достигли своей цели.

В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.