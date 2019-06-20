В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ

Верховная рада недовольна желанием президента Франции Эмманюэля Макрона вернуть Россию в ПАСЕ.

Заместитель председателя украинского парламента Ирина Геращенко призвала отказаться от возобновления полноформатный работы российской делегации в ведомстве Совета Европы. Законодатель в очередной раз обвинила Москву в участии в боевых действиях на Донбассе.

"И при этом сегодня в Страсбурге европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что "Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ", - подчеркнула Геращенко, которую цитирует РИА Новости.

Французский лидер Эмманюэль Макрон высказался за возвращение РФ в ПАСЕ 17 июня в Елисейском дворце в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Добавим, что аналогичного мнения придерживаются в Берлине.