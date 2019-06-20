Эти ребята заранее знали, где проведут летние каникулы. Конечно, в стройотряде! В Омске, как и во всех регионах России, стартовала летняя трудовая четверть. Закон позволяет работодателям заключить трудовой договор с подростком с 14 лет с письменного разрешения родителей. А с 15 лет школьник может принять решение о подработке самостоятельно. Что предлагают несовершеннолетним работодатели в разных регионах, выяснили собкоры "РГ". А про стройотряды Омска - в материале ниже. Фото: Владимир Казионов