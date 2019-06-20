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Хочется быть человеком-праздником
Выпускница 11-го класса Евгения Курьянова, прежде чем стать детским аниматором, активно участвовала в деятельности различных общественных организаций Азова, была волонтером, помогала сверстникам с ограниченными возможностями, местным экологам. Во время проведения одного из волонтерских мероприятий ее заметила руководитель городского аниматорского агентства Надежда и пригласила попробовать себя в новой роли. Так Женя стала организатором детских праздников, а потом привела и свою подругу Настю, которая вместе с ней проработала больше года. Школьникам дается испытательный срок, в течение которого они должны обучиться новому делу и показать себя с положительной стороны.
Как рассказала 16-летняя Анастасия Бабанская, около восьми праздников она сопровождала уже опытного аниматора и только потом стала работать самостоятельно. Такой подход в агентстве ко всем новичкам. В нем трудится около десяти старшеклассников. Почти все они уже стали профессиональными организаторами праздников для детей. Сами разрабатывают сценарий представлений, подбирают музыку, костюмы и реквизиты.
За свой труд учащиеся получают от 500 до тысячи рублей за каждое представление.
- Если клиенты довольны и дают хороший отзыв о нашей работе, получаем еще премию в 200 рублей, - рассказала Анастасия Бабанская.
Наибольший заработок у школьников-аниматоров получается на новогодние праздники, за две недели можно заработать более пяти тысяч, и летом - примерно от десяти до 15 тысяч рублей. Заработанные деньги ребята отдают родителям, откладывают на школьные поездки и экскурсии, а также покупают на них личные вещи - зачастую гаджеты и одежду. Оплату за свой труд подростки получают наличными и не знают, сколько реально платит агентству заказчик. Средства за представление перечисляются на расчетный счет организации, и ее руководитель рассчитывается с юными работниками. При этом от них требуется соблюдать дисциплину и быть ответственными.
- Нам прощались какие-то ошибки в организации и проведении праздников, но не безответственность и отсутствие пунктуальности, - признается Евгения.
В основном ребята работают аниматорами по несколько месяцев, есть такие, кто более года. "Большинство из тех, кто уходит, делает это по собственному желанию", - признаются девушки. Причины - надо подтянуть учебу или считают, что мало платят. Но есть среди подростков и такие, кто "сгорел" на работе. По признанию одного из школьников-аниматоров, организация детских праздников - зачастую большая эмоциональная нагрузка, подчас после представления "актеры" чувствуют себя выжатыми как лимон, особенно если зрители, для которых они выкладывались, среагировали не так, как ожидалось. Поэтому в аниматорском агентстве всегда есть вакантные места для подростков, желающих работать, - в любое время года.
Гусиное перо против гаджета
- Сама когда-то школьницей подрабатывала в колхозе и на почте, - рассказала корреспонденту "Российской газеты" директор музея Елена Гундорина. - Поэтому и возникла такая идея - трудоустроить ребят.
В поселке зарплату на каникулы подросткам могут предложить только в администрации и здесь в музее. К тому же впервые официальные вакансии помощников экскурсоводов появились не на пустом месте, а как продолжение краеведческого кружка. Более того, некоторые ребята регулярно из года в год зарабатывают свои карманные деньги именно в музее. Приходят не только за лишней копеечкой, но и ради интереса к профессии. Так, одиннадцатиклассница Татьяна мечтает поступить в педагогический вуз. Ей уже не первый год доверяют вести экскурсии, организовывать на краеведческой площадке квесты и праздники с детьми.
- Конечно, большие очереди к нам за работой не выстраиваются, но желающие есть. Ребенок, быть может, знает меньше и расскажет не так полно, как действующий сотрудник музея, но зато дети тянутся к такому старшему школьнику. После экскурсий, которые проводят сами подростки, слово у детей лучше "приживается". Это даже на посещаемости сказывается. Смотришь потом, а после совместных обязательных мероприятий, когда в музей приводят класс, многие дети сами возвращаются самостоятельно к нам. Так что польза от таких сотрудников музею двойная получается, - считает Елена Гундорина.
Помимо экскурсий ребята покрепче на подработке выполняют и серьезные мужские работы. К примеру, рядом с музеем стоит посеревший от времени заброшенный деревянный дом с шестью окнами и резными наличниками. Здесь сотрудники мечтают открыть филиал - дом первого крестьянина Дубового Умета (усадьба конца XIX - начала XX веков). Сейчас здание оформляется в собственность района. Мальчишки-старшеклассники на каникулах корчуют на крестьянском подворье пни, вырезают сухостой, косят сорняки. Да и сам действующий музей за лето нужно обновить, подлатать, подкрасить. Ребята и в этих работах первые помощники.
- Кроме того, они выручают и в подготовке экспозиций, а уж квесты они придумывают точно лучше взрослых. Доверяем ребятам и первичную обработку под руководством хранителя новых экспонатов. Разыскиваемые вещи в сараях и заброшенных домах ведь сначала нужно элементарно отмыть! - поясняет директор.
Подростки в музей за зарплатой (не ниже МРОТ за ставку) приходят не только потому, что нужен новый телефон, а кому-то и наряд к 1 сентября. Ребятам интересно получить сам навык работы. Бывают у школяров и "командировки". Девочки работали на выезде - на поляне центра исторического моделирования "Древний мир" в соседнем районе. На фестивале реконструкторов "Путешествие в прошлое" школьницы проводили мастер-класс по письменности. Каждый желающий мог научиться пользоваться сначала самым древним прибором - писалом, гусиным, а потом и металлическим пером и чернилами. И все это под увлекательную лекцию.
Жара или дождь - флаер в урну не выкинешь...
Выше - работать на солидное агентство в ходе рекламной кампании известного бренда. Тут оплата может быть выше, выдадут форму и так далее. Но и требования к соискателям высокие - как правило, для "раскрутки" какой-нибудь новой газировки, крема от загара или даже кошачьего корма требуются девочки с хорошей дикцией, приятной и видной наружности и без внешних недостатков. К последним относятся, например, татуировки на открытых участках тела. Тем не менее при отборе кандидатов на подобные мероприятия обычно бывает неслабый конкурс.
Менее хлопотно рекламировать что-нибудь незатейливое. Например, ближайшую шиномонтажку или ломбард. Оплата - до 100 рублей в час, берут всех - нужна лишь рекомендация от более опытного промоутера в том, что ты - человек ответственный.
Можно заняться раздачей рекламных листовок и флаеров на улицах. "Мне понравилось. Оплата почасовая. Постоял, пока есть свободное время, сразу получил деньги и пошел по своим делам. Сумма, в общем, получается нормальная - 200-250 рублей за час", - рассказывает Егор (13 лет). Правда, чтобы заработать деньги, придется реально вкалывать: общаться с большим количеством прохожих, суметь подвигнуть человека взять листовку, все время на ногах - не важно, жара или дождь. А просто взять и выкинуть листовки в урну и прийти за деньгами - не выйдет. Работодатель обязательно проверит район.
Летом, когда открываются веранды кафе, возрастает количество объявлений с предложением поработать официантом в заведениях общественного питания Красноярска: убирать посуду со столов после посетителей, поддерживать чистоту в зале. Одна из крупных местных сетей столовых, помимо зарплаты от 14,5 тысячи рублей, за такую работу обещают бесплатный обед и "красивую фирменную одежду". Правда, сначала нужно озаботиться оформлением санитарной книжки. Без нее не примут даже в уличную "забегаловку".
Убрали урожай - купили мотоцикл
Близнецы Виктор и Сергей Запрягаевы из поселка Октябрьский Зонального района в 15 лет стали помощниками комбайнеров. В прошлом году в уборочную страду они помогали убирать хлеб на полях местного хозяйства.
- Я работал на "Джон Дире", а брату достался комбайн "Палессе", - рассказывает о своем первом трудовом опыте Виктор Запрягаев. - Конечно, мы работали не самостоятельно, а помогали взрослым комбайнерам, которые стали нашими наставниками.
В этом году братья заканчивают девятый класс, и сейчас у них горячая пора - сдача экзаменов. Но в августе Запрягаевы планируют снова поработать в хозяйстве и вместе с механизаторами-наставниками выйти в поле на зерноуборочных машинах.
Каждый год летом на сельхозпредприятии в Октябрьском трудятся 20-30 подростков. Не только помощниками комбайнеров, но и на прополке овощей. Большинство временных работников - учащиеся Октябрьской средней школы, но есть и школьники из соседних сел.
По словам директора центра занятости населения Зонального района Сергея Никитина, устроиться на работу на это агропредприятие может далеко не каждый подросток. Здесь строгий отбор по результатам медосмотра, успеваемости, а главное - желанию получить первые профессиональные навыки, востребованные на селе. Предпочтение отдается также детям из малообеспеченных семей, есть возможность накопить на рюкзак к школе и помочь родителям.
- На уборке урожая за август и десять дней сентября ребята могут заработать 30-40 тысяч рублей, плюс дополнительную материальную помощь им выплачивает служба занятости, - рассказывает директор предприятия Алексей Бабаков. - На всех мальчишек, желающих поработать, комбайнов у нас не хватает, поэтому мы отбираем самых достойных - у кого больше успехов в учебе, спорте. Остальные трудятся вместе с девочками на благоустройстве и прополке, здесь заработки на порядок меньше.
Многие из тех, кто вот так летом трудился на сельхозпредприятии, потом учатся в вузах и техникумах и возвращаются сюда уже подготовленными специалистами. Так начинал и один из лучших механизаторов в Октябрьском Максим Крузе. Он на каникулах так же, как братья Запрягаевы, работал помощником комбайнера. А сегодня сам является наставником для нынешнего поколения октябрьских школьников.
Кстати, близнецы Запрягаевы тоже уже определились с профессией. После окончания одиннадцатого класса Виктор планирует поступать в аграрный университет - хочет стать агрономом, Сергей выбрал технический вуз, будет учиться на инженера-механика. А пока ребята сдают экзамены и строят планы не лето. "В прошлом году мы на заработанные деньги купили мотоцикл, а в этом хотим приобрести ноутбук для мамы", - рассказали корреспонденту "РГ" подростки.
Старшеклассники рвутся в стройотряды
Пожелание возродить традиции скаутов и пионерии высказали школьники - победители трудового семестра. Мы их услышали, заявились на федеральный грант. И выиграли конкурс по организации летней занятости, - сообщил "РГ" руководитель штаба студенческих отрядов СФО Алексей Потейко. Желание поработать в бойцовке ССО нынешним летом уже выразили три тысячи юных омичей в возрасте 14-17 лет. Но на самом деле их гораздо больше.
- Омские стройотряды где только не трудятся - на Дальнем Востоке, в Сочи, на космодроме Плесецк. Нам пока такие объекты не доверяют, но даже сесть в этот поезд уже считается очень престижным, - пояснила десятиклассница Юлия Позднякова. - К тому же ССО - это не только возможность заработать на карманные расходы, но и проявить себя, найти хороших друзей, сделать жизнь интересней.
Команды школяров будут задействованы на благоустройстве и озеленении улиц, организации работы дворовых детских клубов. Сейчас стройотрядовцы ведут переговоры с почтой, которой в период летних отпусков также требуются помощники.
Штабисты считают, что проект поможет решить проблему ограниченности рабочих мест для подростков.
- Основные общественные ставки выделялись по линии муниципалитетов, которые со временем начали на школьниках экономить, - поясняет Алексей Потейко. - Омск, например, относительно 2014 года сократил квоту для подростков в семь раз. Если прежде каждая школа имела отряд в 20-25 человек, то теперь возможность поработать летом есть только у двух-трех старшеклассников. И мы, возможно не сразу, но хотим вернуть утраченные позиции.
- В школах должны быть команды лидеров, волонтеров, заводил, за которыми будут тянуться все остальные. Практика стройотрядов показывает, что ребята, прошедшие ее, активно включаются в социальную жизнь общества, быстрее взрослеют, более осознанно делают выбор профессии, знают цену деньгам, - дополняет автор проекта Евгения Семеренко. - И у родителей сердце на месте, когда ребенок в отряде.
Заработки школьников в бойцовках составят от 3,5 до 15 тысяч рублей в месяц в зависимости от возраста и обязанностей. Чтобы стимулировать работодателей, центры занятости за каждого школьника выплатят компенсации в размере 1200 рублей.
В Омске открылся колл-центр Российских студенческих отрядов. Цель проекта, осуществляемого на средства Президентского гранта, информирование, консультирование, контроль за соблюдением прав студентов и школьников, которые получают первый трудовой опыт. С наступлением лета операторы принимают 50 звонков в день. В рейтинге частых вопросов, которые задают ребята и родители, - о правилах трудоустройства, увольнения, оплаты, режима труда, отдыха, безопасности. Звонок на номер 8-800-770-01-17 - бесплатный.