VAR, Месси и Армани спасли Аргентину от позора

Сборная Аргентины не смогла обыграть Парагвай в матче второго тура группового раунда Кубка Америки. Уйти от поражения аргентинцы сумели благодаря точному удару Лионеля Месси с пенальти, назначенного благодаря системе VAR, а также отраженному 11-метровому удару голкипера Франко Армани.

Второй игровой день в группе В розыгрыша Кубка Америки еще сильнее запутал турнирную ситуацию. Очередная невзрачная игра сборной Аргентины так и не позволила одержать ей первую победу в нынешнем турнире.

Парагвай уже давно не относится к числу грандов южноамериканского футбола. Звезд команде Эдуардо Бериццо явно не хватает, но с бойцовскими качествами проблем нет. Впрочем, и Аргентина яркой игрой похвастаться не может. Поражение в стартовом матче 0:2 от Колумбии заметно осложнило шансы на выход из группы. Так что подопечным Лионеля Скалони крайне важно было набрать три очка.

В первом тайме чуть предпочтительнее выглядели парагвайцы. И именно они смогли открыть счет. Полузащитник Ричард Санчес удачно подключился к атаке и заставил поклонников команды Аргентины загрустить.

После перерыва в помощь Лионелю Месси был брошен Кун Агуэро. Однако героем встречи он так и не стал. Помощь аргентинцам пришла от VAR. После того, как атака аргентинцев не привела к голу, видеопомощники сообщили судье, что в одном из моментов могла быть игра рукой. Просмотр показал, что парагваец в штрафной все же сыграл рукой.

Наказать соперника за нарушение вызвался Лионель Месси. Пенальти - далеко не самый любимый стандарт Лео, но на этот раз его мощный удар отразить было невозможно.

Казалось бы, аргентинцам надо развивать успех, но фол в своей штрафной совершил Николас Отаменди. Арбитр не раздумывая указал на "точку". Но голкипер Франко Армани свою команду спас.

Ничья 1:1 точно не устроила Аргентину, но оставила ей шансы на выход из группы.

Точно сыграют в плей-офф колумбийцы, которые с минимальным счетом одолели Катар.

Окончательно места в группе распределятся 23 июня, когда состоятся матчи третьего тура. Аргентина встретится с Катаром, а Парагвай с Колумбией.