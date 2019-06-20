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Рубрика: Власть

ВЦИОМ: "Прямая линия" Путина интересна большинству граждан

Текст: Айсель Герейханова

Ответы Владимира Путина во время "Прямой линии" интересы большинству граждан (80%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Социологи также отметили, что большинство россиян (75%) будут следить за разговором президента с народом.

Фото: kremlin.ru
Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"

Напомним, 20 июня в полдень по Москве из Гостиного двора будет будет транслироваться "Прямая линия с Владимиром Путиным". Ее покажут в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Президенту уже поступило больше миллиона вопросов, но обращения граждан будут приниматься до конца программы.

Согласно опросу ВЦИОМ, внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца "Прямой линии" намерены 29% россиян. Еще 12% планируют посмотреть отдельные фрагменты, а 34% не собираются смотреть программу в прямом эфире, но будут узнавать об основных вопросах и ответах из новостей, газет и интернета. Не будут следить за прямой линией только 10% опрошенных.

Среди тех, кто не решил, следить ли за программой - 1% респондентов, а 13% не ответили на этот вопрос.

При этом подавляющему большинству (77%) опрошенных интересно послушать выступление президента и его ответы на вопросы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Наука и образование ВЦИОМ "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019 РГ-Видео
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