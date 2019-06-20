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Рубрика: Власть

Ответить всей стране

Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию"
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 131(7889)
Сегодня в полдень Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию". По своей сути этот формат - масштабный социологический опрос россиян о том, что их волнует, как работают федеральные проекты и где местная власть не дорабатывает. Иногда для людей возможность дозвониться до президента в прямом эфире - это последний шанс решить свою проблему.
Накануне "Прямой линии" Владимир Путин традиционно работает с большим массивом материалов. Фото: РИА Новости Накануне "Прямой линии" Владимир Путин традиционно работает с большим массивом материалов. Фото: РИА Новости
Накануне "Прямой линии" Владимир Путин традиционно работает с большим массивом материалов. Фото: РИА Новости

"Прямая линия с Владимиром Путиным" будет транслироваться в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Студия программы по традиции последних лет находится в Гостином Дворе. Сюда снова придут зрители: ожидается, что во время прямого эфира там будут находиться около 100 гостей.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Первый канал" и "Россия 1" отводят на прямую линию 3 часа, следует из их телепрограммы. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что продолжительность общения президента с народом не будет заранее ограничена по времени. Отметим, что с 2007 года "Прямая линия" всегда длилась больше трех часов. Самой продолжительной стала программа 2013 года - 4 часа 47 минут.

На момент публикации материала, по данным кол-центров, которые приводит телеканал "Россия 24", президенту поступило уже более миллиона обращений. В Кремле заявили, что интерес россиян к прямой линии огромен. "Формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - подчеркнул Песков.

Много вопросов связаны с социальными проблемами, среди них большой массив сообщений касается медицины, ЖКХ, образования, экологии. На сайте москва-путину.рф можно увидеть наиболее популярные обращения: жалобы на долгие очереди к врачам, дефицит в регионах терапевтов, высокие тарифы на ЖКХ, ветхое жилье, просьбы распространить программу льготной ипотеки и на вторичный рынок, остановить вырубку лесных массивов, вопросы про социальные выплаты, пенсии, зарплаты. Песков в свою очередь отметил, что суть многих обращений граждан показывают, что они недостаточно информированы о нацпроектах. "Много вопросов, которые свидетельствуют о том, что пока уровень понимания оставляет желать лучшего. Это действительно так", - сказал он.

Много вопросов связано с социальными проблемами, среди них большой массив сообщений касается медицины, ЖКХ, образования, экологии

Один из вопросов, поступивший на сайт москва-путину.рф, адресован даже непосредственно к самому формату "Прямой линии". "Почему только вы как дежурный по стране отвечаете на наши вопросы за всех ваших чиновников?", - спрашивает один из пользователей. Здесь стоит отметить, что, как и в прошлый раз, на связь со студией в ходе общения президента с народом будут выходить федеральные министры и региональные руководители. Особенно в тех случаях, когда люди уже обращались к властям, но решения своих проблем так и не дождались. "Будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства. Такая связь предусмотрена", - рассказал Дмитрий Песков. Для этого в Гостином Дворе напротив кресла, где будет сидеть глава государства, смонтирован огромный экран. Сюда будут выводить все данные о ходе "Прямой линии", поступающие в этот момент видеообращения, звонки, СМС, сообщения из соцсетей. Это, с одной стороны, максимально погрузит президента в процесс, с другой, - у него будет возможность перенаправить вопрос профильному министру или губернатору региона, откуда поступило обращение.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В Кремле рассказали, что Владимир Путин попытается ответить на максимальное количество вопросов. "Акцент, естественно, на содержании, на том, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей - и тех, которые за десять дней с момента объявления сбора вопросов поступили, и тех, которые будут поступать во время прямого эфира", - пояснил Песков.

Два дня накануне "Прямой линии" Владимир Путин полностью посвятил подготовке к этой программе. В частности, глава государства провел два совещания по подготовке к этому событию с администрацией президента и представителями ведущих российских телеканалов. Дмитрий Песков рассказал журналистам, как в целом проходит подготовка президента к "Прямой линии" в эти дни: "Он готовит набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. Читает, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти". "И смотрит массив обращений граждан", - пояснил представитель Кремля.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, через СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live". Принимать вопросы будут до последней минуты "Прямой линии", все они дойдут до адресата.

Власть Работа власти Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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