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Рубрика: Дороги

Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пренебрегающих оплатой скоростных трасс водителей могут начать штрафовать. Нарушителям грозит административное наказание в размере до 2,5 тысячи рублей.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Данную инициативу рассмотрит сегодня президентский совет по совершенствованию гражданского законодательства, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Для взыскания штрафов планируется использовать систему "свободный поток" (free-flow) с постоплатой, которая должна сделать трассы свободнее. Вырученные средства могут передать в бюджеты регионов.

В настоящее время организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку транспортного средства на пункте взимания платы. Между тем уже сейчас на трассе М-4 "Дон" в районе Воронежа каждый шлюз оплаты оборудован светофорами и системами фотовидеофиксации. И там "зайцам" начали приходить штрафы за проезд на красный свет.