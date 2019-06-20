Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов

Пренебрегающих оплатой скоростных трасс водителей могут начать штрафовать. Нарушителям грозит административное наказание в размере до 2,5 тысячи рублей.

Данную инициативу рассмотрит сегодня президентский совет по совершенствованию гражданского законодательства, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Для взыскания штрафов планируется использовать систему "свободный поток" (free-flow) с постоплатой, которая должна сделать трассы свободнее. Вырученные средства могут передать в бюджеты регионов.

В настоящее время организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку транспортного средства на пункте взимания платы. Между тем уже сейчас на трассе М-4 "Дон" в районе Воронежа каждый шлюз оплаты оборудован светофорами и системами фотовидеофиксации. И там "зайцам" начали приходить штрафы за проезд на красный свет.