Xiaomi покажет новые необычные смартфоны 21 июня

Компания Xiaomi запланировала пресс-конференцию на 21 июня, в ходе которой будут показаны новые модели смартфонов. Об этом сообщил Лэй Цзюнь, глава Xiaomi, в своем блоге на сайте Weibo.
#xiaomi #meitu #xiaomiMiCC9 #xiaomiMiCC9e— Xiaomishka (@xiaomishka) 20 июня 2019 г.
Tomorrow Xiaomi will launch two new smartphones: Xiaomi Mi CC9 and Mi CC9e! Do not be doubt) pic.twitter.com/QcV0eCsbUm
Речь, по данным инсайдеров, может идти о моделях необычной расцветки, которые будут выпущены в коллаборации с компанией Meitu. Модели, вероятно, получат названия Xiaomi Mi CC9 и CC9e.
Remember Meitu collaborating with Xiaomi?— Mukul Sharma (@stufflistings) 19 июня 2019 г.
This might be the result. Not confirming it as of now though.#Xiaomi #xiaomicc9 #xiaomicc9e pic.twitter.com/KQ7tCWFRdw
Главным отличием новинки, как можно судить по рендерам, станет откидывающаяся камера, которая сможет быть как основной, так и фронтальной - в зависимости от положения относительно корпуса. Подобный принцип используется в Samsung Galaxy A80.
Камера будет заключаться в квадратный "чехол" со скругленными углами и получит три объектива для разных режимов съемки. Ее разрешение составит 32 мегапикселя.
Среди других характеристик устройств - процессоры бюджетной серии Snapdragon 7xx, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 4000 мАч.