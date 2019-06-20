Xiaomi покажет новые необычные смартфоны 21 июня

Компания Xiaomi запланировала пресс-конференцию на 21 июня, в ходе которой будут показаны новые модели смартфонов. Об этом сообщил Лэй Цзюнь, глава Xiaomi, в своем блоге на сайте Weibo.

Речь, по данным инсайдеров, может идти о моделях необычной расцветки, которые будут выпущены в коллаборации с компанией Meitu. Модели, вероятно, получат названия Xiaomi Mi CC9 и CC9e.

Главным отличием новинки, как можно судить по рендерам, станет откидывающаяся камера, которая сможет быть как основной, так и фронтальной - в зависимости от положения относительно корпуса. Подобный принцип используется в Samsung Galaxy A80.

Камера будет заключаться в квадратный "чехол" со скругленными углами и получит три объектива для разных режимов съемки. Ее разрешение составит 32 мегапикселя.

Среди других характеристик устройств - процессоры бюджетной серии Snapdragon 7xx, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 4000 мАч.