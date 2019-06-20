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20.06.2019 18:36
Рубрика: Спорт

Загитова и Медведева поделили Гран-при

Текст: Максим Домчев

Алина Загитова и Евгения Медведева не встретятся друг с другом на турнирах серии Гран-при в следующем сезоне. При благоприятном исходе соперницы встретятся друг с другом в финале, который состоится в Турине.

Международный союз конькобежцев на своем сайте разместил состав участников всех этапов Гран-при следующего сезона. Любопытно, что до финала этих соревнований не встретятся Алина Загитова и Евгения Медведева.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова выступит на этапах Гран-при во французском Гренобле (1-3 ноября) и японском Саппоро (22-24 ноября). Медведева заявлена на соревнования в Москве (15-17 ноября) и в Келоуне (Канада, 25-27 ноября). Таким образом, очное противостояние российских фигуристов возможно только в финале Гран-при, который пройдет в Турине 5-8 декабря.

Всего для участия в Гран-при следующего сезона заявлены восемь российских фигуристок, шесть из них получили возможность заявиться на два этапа турнира и еще две - на один.

Помимо Загитовой и Медведевой, Россию на этапах Гран-при представят 15-летние Анна Щербакова и Алена Косторная, а также 14-летняя Александра Трусова, 22-летняя Елизавета Туктамышева, 16-летняя Софья Самодурова и 18-летняя Станислава Константинова. Эти спортсменки получили право выступить на двух этапах.

Победительница чемпионата России Щербакова выступит в Лас-Вегасе (18-20 октября) и Чунцине (8-10 ноября), двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова - в Келоуне и Москве, победительница прошлогоднего финала юниорского Гран-при Косторная - в Гренобле и Саппоро. Чемпионка мира и Европы Туктамышева заявлена на этапы в Лас-Вегасе и Чунцине, победительница чемпионата Европы - 2019 Самодурова выступит в Саппоро и Чунцине, Константинова - в Москве и Лас-Вегасе. 19-летняя Серафима Саханович примет участие в этапе в Келоуне, а ее ровесница Мария Сотскова - в Гренобле.

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