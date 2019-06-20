Завершились съемки триллера "У нее другое имя" со Светланой Ходченковой в главной роли. Проект был презентован на 72-м Международном каннском кинофестивале и теперь входит в период постпродакшн. Над проектом работает большая команда продюсеров: Катерина Михайлова, Константин Фам, Светлана Ходченкова, Оксана Шаламанова, Полина Шлихт.

Для Светланы Ходченковой эта картина - продюсерский дебют. У ее коллеги, Константина Фама, напротив, большой продюсерский и режиссерский опыт. Он - создатель российско-белорусского альманаха "Свидетели", который снимался в Беларуси, и полнометражного фильма "Кадиш", созданного на основе альманаха. Кстати, "Свидетелей" курировал бывший министр культуры, а ныне посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Частично проект финансировался по линии Минкультуры РБ и РФ. В числе сопродюсеров альманаха - белорусский кинематографист Юрий Игруша. Юрий вместе с Фамом представляли альманах на Каннском кинофестивале в белорусском и российском павильонах.

- Я очень люблю Беларусь. У меня тут родственники по маминой линии, - признался Константин Фам.

Главные роли в фильме "У нее другое имя" исполнили Светлана Ходченкова и немецкий актер Якоб Диль, известный зрителям по фильму "Рай" Андрея Кончаловского. Каждая картина Светланы привлекает повышенное внимание. Наверняка, так будет и с фильмом "У нее другое имя", где актриса предстанет в абсолютно неожиданном образе. Ходченкова сыграет женщину, которую терзают сомнения и нерешенные вопросы, чья психика разрушается под влиянием чувства вины.

- Приняв участие в огромном количестве проектов, я стала испытывать творческое пресыщение. Нужно было выйти из зоны комфорта. На меня настолько сильно подействовала идея проекта "У нее другое имя", что захотелось осуществить его и вести от начала и до конца. Учитывая, что это мой первый продюсерский опыт, то одна я вряд ли бы справилась, - рассказала Светлана Ходченкова.

Тема фильма актуальна для современного общества - жизнь среди фейковых ценностей и ни к чему не обязывающих отношений. В центре сюжета - Лиза, богатая и успешная женщина, которая отказалась от своего ребенка более 17 лет назад ради лучшей жизни. Но сейчас Лиза загнана в тупик сообщением о том, что ее дочь в тюрьме и все знает о своей матери. Теперь прожигательница жизни непременно хочет шагнуть в мир прошлого и как можно больше узнать о своем ребенке. Скрывая все от мужа, она отправляется по следам дочери. Лиза позволяет прошлому войти в ее роскошную и безмятежную жизнь - она берет на воспитание свою уже совсем взрослую дочь Ульяну.

Создатели называют фильм арт-мейнстримом. Проект "У нее другое имя" - беспрецендентен, наполнен экспериментами и новыми веяниями в кино.