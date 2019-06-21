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Рубрика: В мире

Арабская коалиция атаковала хуситов в районе йеменского порта Ходейда

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам хуситов в районе города-порта Ходейда. Целями бомбардировки являлись заминированные катера, подготовленные для совершения терактов.

Как информирует "Аль-Арабия", удар коалиции стал ответом на атаку крупнейшей в Саудовской Аравии электростанции, находящуюся в 140 километрах от границы с Йеменом. Выпущенная из Йемена ракета упала рядом со станцией, не нанеся ей ущерба.

Два саудовских аэропорта атакованы беспилотниками йеменских хуситов

Ходейда - один из ключевых портов Йемена, через который проходит большая часть поставок гуманитарной помощи в страну, где ситуация близка, по оценке ООН, к гуманитарной катастрофе. С весны 2015 года в стране погибли более 10 тысяч мирных жителей, порядка 18,5 тысячи получили ранения.

Ранее американский госдепартамент призвал передать Ходейду нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом. Также это должно пресечь использование гавани для незаконной продажи оружия, контрабанды и финансирования хуситов. За право обладания портом ведутся тяжелые бои между правительственными войсками и повстанцами-хуситами.

Напомним, противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать арабская коалиция.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток Йемен Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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