"Барселона" сделала предложение "ПСЖ" по Неймару

"Барса" готова заплатить 100 миллионов евро и отдать бразильца Фелипе Коутиньо, который уже заявил, что готов к переезду в Париж. Еще одной частью сделки станет либо Иван Ракитич, либо Самюэль Юмтити.

Парижане ответа пока не дали.

Напомним, что руководство "ПСЖ" ранее объявило трансферную стоимость Неймара в размере 300 миллионов евро, при этом отметив, что вместо части денег готовы взять тех футболистов, которые смогут усилить состав.

Ранее свое предложение озвучил "Реал". Президент королевского клуба Флорентино Перес готов предложить парижанам 130 миллионов евро, а также колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса или валлийского нападающего Гарета Бэйла.