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Рубрика: В мире

Беларусь и Босния могут заключить соглашение о безвизовом режиме

Текст: Александр Борисов (Минск)

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи в Минске с председательствующим в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком выразил намерение всемерно укреплять партнерские отношения с БиГ, предложив в этом контексте заключить соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам, сообщило агентство БЕЛТА.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Нам необходимо продолжать работу по формированию двусторонней договорной базы. В числе приоритетов мы видим соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам. По дипломатическим и служебным такое право уже действует", - сказал Сергей Румас.

Между тем Беларусь также готова рассмотреть возможность заключения соглашения об отмене двойного налогообложения, а также развивать сотрудничество в сфере науки, образования, культуры, социального обеспечения и туризма и фиксировать это в соответствующих документах. "Мы готовы и дальше всемерно укреплять партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной и способствовать реализации совместных проектов", - подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь Милорад Додик, прибывший в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, констатировал, что у Боснии и Герцеговины и Беларуси нет проблемных вопросов. По его мнению, это является хорошим основанием, чтобы развивать сотрудничество. Он отметил и высокий уровень организации белорусской стороной мультиспортивного форума.

В мире экс-СССР Беларусь В мире Европа Босния и Герцеговина
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