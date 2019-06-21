Центральную Россию ждет аномальная жара

Аномально жаркую погоду прогнозируют синоптики в регионах Центральной России. В преддверии выходных в ГУ МЧС по большинству областей распространили штормовые предупреждения, связанные с этим.

Так, жителей Черноземья, уже переживших жаркие дни, после непродолжительного снижения температур, вновь ждет повышение столбика термометра до 34 градусов. Это на 7-8 градусов выше климатической нормы. При этом долгожданных дождей здесь не прогнозируют.

Похожая ситуация сложится и в Тульской, Ивановской, Калужской и Тверской областях: здесь будет немного прохладнее, чем в Черноземье, однако и температура в 32 градуса выше нуля для этих регионов нетипична. В Ярославле и Костроме столбик термометра покажет 29 и 27 градусов выше нуля, при этом ярославцев предупредили о возможных кратковременных дождях. В Ивановской области ожидается порывистый ветер - до 20 метров в секунду.

Дождь в эти дни прогнозируется лишь в Смоленской и Рязанской областях, однако синоптики говорят о возможности грозы. Ведь в этих регионах тоже будет жарко - до 29- 32 градусов выше нуля. Примечательно, что ночные температуры, как и в других регионах, не опустятся ниже 18 градусов.