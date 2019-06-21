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Рубрика: ПДД

Депутаты выступили против досудебного лишения прав автомобилистов

Текст: Айсель Герейханова
Инициатива МВД о лишении прав водителей без суда может повлечь за собой серьезные злоупотребления, считают депутаты Госдумы от "Единой России". Парламентарии заявили, что не будут поддерживать эту инициативу.
Фото: Колыбалов Аркадий/РГ Фото: Колыбалов Аркадий/РГ
Фото: Колыбалов Аркадий/РГ

Ранее СМИ написали, что МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД. В частности речь шла о том, чтобы позволить инспекторам самостоятельно во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за задолженности владельцев автомобилей.

Ожидается, что законопроект будет внесен в правительство до 1 марта 2020 года.

Фото: Пресс-служба УАЗ
Названы автомобили, считающиеся лишь средством передвижения

"Выступаю категорически против любых попыток ограничения прав граждан не конституционным путем и внесудебного порядка", - заявил заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он подчеркнул, что любые ограничения могут приниматься только согласно решению суда.

"Мы не поддержим ее (инициативу - прим. "РГ") в каком-либо виде", - заверил он.

Председатель, комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции "ЕР" Василий Пискарев также сказал, что поддержать такую инициативу МВД невозможно. По его мнению, это предложение нужно подвергнуть антикоррупционной экспертизе. "И вообще, ограничение прав граждан возможно только на основании судебного акта, и приставы действуют на основании решения суда, не иначе. Прежде чем принимать такие решения, их нужно широко обсуждать, так как они касаются миллионов жителей", - пояснил он.

#законопроекты #водительские права