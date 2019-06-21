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21.06.2019 14:02
Рубрика: Digital

Дмитрий Медведев рассказал о потерях в $2,5 трлн из-за кибератак

Текст: Татьяна Замахина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о последствиях кибератак в мире и конкретно в России на Международном конгрессе по кибербезопасности.

По словам главы правительства, потери мировой экономики от них в текущем году, по оценкам экспертов, могут составить до $2,5 трлн.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Россия, сообщил он, ежегодно фиксирует десятки миллионов кибератак на государственные и частные ресурсы. Впрочем, как и другие страны.

По мнению Медведева, отсутствие эффективных мер по борьбе с киберпреступностью может свести на нет все плюсы от цифровизации. Он напомнил, что данная проблема входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума.

- Международное экспертное сообщество зачастую ставит ее выше всяких других угроз, даже таких опасных и страшных как терроризм и глобальные экологические проблемы, - продолжил Медведев.

Россия, заверил он, готова делиться своими опытом и знаниями в сфере кибербезопасности. При этом отказ иностранных партнеров сотрудничать в данной области отбрасывает международные отношения на уровень XIX века, подчеркнул он.

- Поэтому нужно действительно вырабатывать мировые стандарты обеспечения безопасности, - призвал глава правительства. - Тем более, что у преступлений, которые совершаются при помощи интернета, это банальность, но действительно нет никаких границ.

Если не будет создана защита от киберугроз, то все плюсы цифровизации будут нивелированы, предупредил Медведев. Он призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам.

Фото: Reuters.
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- Преступления, которые совершаются при помощи Интернета, не имеют никаких границ, - заявил он. - Надеюсь, что такое понимание придет ко всем странам.

Между тем проблему киберугроз усилиями одних властей не решить, нужно подключить и бизнес, добавил премьер-министр. В связи с этим глава кабинета министров отметил, что именно российские предприниматели одними из первых поддержали создание Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

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