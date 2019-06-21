Новости

В Кремле назвали условие для возвращения авиаперевозок в Грузию 22:38
Джабаров: Грузия потеряет огромное число российских туристов 22:28
Косачев назвал адекватным решение о приостановке авиасообщения с Грузией 22:22
Лукашенко принял во Дворце Независимости высоких гостей II Европейских игр 22:19
В массовой аварии на МКАД пострадали два человека 22:08
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района 21:47
Украинские силовики 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю 21:35
Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины 21:21
Лукашенко ожидает Путина на закрытии II Европейских игр 20:55
Оппозиция возобновила акции в центре Тбилиси 20:47
В аэропорту под Саратовом установят космический аппарат 20:34
Медведев: Значительная часть вопросов по интеграции РФ и Беларуси согласована 20:28
В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничество 19:58
Для тушения пожара на военном полигоне под Рязанью привлекли авиацию 19:58
В Москве обсудили совершенствование структуры ОДКБ 19:57
В Красноярском крае проверят школу, где снимали отпечатки пальцев детей 19:55
В Ингушетии на территории больницы избили полицейских 19:43
Центральную Россию ждет аномальная жара 19:40
Медведев: РФ и Беларусь в вопросах интеграции "говорят на одном языке" 19:33
Александр Самедов покинул ФК "Крылья Советов" 19:18
Животные из "китовой тюрьмы" отправились к месту их выпуска на волю 19:15
Группа законодателей США выступила за новые антироссийские санкции 18:50
Сирени в центре Архангельска получили QR-коды 18:50
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире 18:49
Осужденные подарили жителям Архангельска двух "травяных" медведей 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 22:28
Рубрика: Власть

Джабаров: Грузия потеряет огромное число российских туристов

Текст: Галина Мисливская

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Грузия в этом году не досчитается большого количества российских туристов, которые собирались отдохнуть на ее курортах.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией

"К сожалению, события последних двух дней показали, что мудрость покинула грузинских руководителей, - сказал он РИА Новости. - Как результат - Грузия теряет огромное число россиян, потенциальных туристов, которые собирались в этом году на ее курорты".

Напомним, в Тбилиси второй день продолжаются массовые протесты, инициированные оппозицией в связи с участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В пятницу вечером пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", в котором авиакомпаниям временно было запрещено "осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии".
Медведев объяснил причины протестов в Грузии

Указ также коснется деятельности туристической сферы. Туроператорам и турагентам, в частности, рекомендуется "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Туризм Законодательная власть Совет Федерации Беспорядки в Грузии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев назвал адекватным решение о приостановке авиасообщения с Грузией
Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины
Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала
В полиции признали нарушения по делу Голунова
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины