Джабаров: Грузия потеряет огромное число российских туристов

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Грузия в этом году не досчитается большого количества российских туристов, которые собирались отдохнуть на ее курортах.

"К сожалению, события последних двух дней показали, что мудрость покинула грузинских руководителей, - сказал он РИА Новости. - Как результат - Грузия теряет огромное число россиян, потенциальных туристов, которые собирались в этом году на ее курорты".

Напомним, в Тбилиси второй день продолжаются массовые протесты, инициированные оппозицией в связи с участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В пятницу вечером пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", в котором авиакомпаниям временно было запрещено "осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии".

Указ также коснется деятельности туристической сферы. Туроператорам и турагентам, в частности, рекомендуется "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".