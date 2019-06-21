Оппозиция возобновила акции в центре Тбилиси

Представители оппозиции возобновили акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Протестующие требуют отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов.

Ранее оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявила, что не отменяет запланированную в пятницу вечером акцию протеста в центре Тбилиси, несмотря на отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе.

Накануне несколько тысяч демонстрантов, митингующих против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, собрались у здания парламента, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водомет. Было задержано 305 участников акции.