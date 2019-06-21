Спикер парламента Грузии ушел в отставку

"Грузинская мечта" со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями, - отметил Каладзе. - Еще одним проявлением высокого стандарта этой подотчетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста".

В ходе открытия 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

Несколько тысяч демонстрантов, митингующих против участия российских делегатов в сессии МАП, собрались у здания парламента, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водомет13