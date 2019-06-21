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21.06.2019 15:14
Рубрика: В мире

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Текст: Денис Кабанов
На фоне акций протеста в Тбилиси спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Грузинская мечта" со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями, - отметил Каладзе. - Еще одним проявлением высокого стандарта этой подотчетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста".

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze
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В ходе открытия 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

Несколько тысяч демонстрантов, митингующих против участия российских делегатов в сессии МАП, собрались у здания парламента, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водомет13

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