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Рубрика: В мире

Грузинская полиция задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси

Текст: Денис Кабанов
Грузинская полиция задержала 305 участников акции оппозиции против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством.

"Все эти лица были задержаны за совершение различных преступлений. Они уничтожили автомашины полиции и граждан, устроили погром в объектах частной собственности, оказывали сопротивление полиции", - говорится в заявлении.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 225 УК Грузии: организация, руководство и участие в групповом насилии. Следствие также изучит факты неправомерного применение силы со стороны правоохранителей.

В ходе открытия 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

Несколько тысяч демонстрантов, митингующих против участия российских делегатов в сессии МАП, собрались у здания парламента, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водомет.

В мире экс-СССР Грузия Беспорядки в Грузии
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