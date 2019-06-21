Фото: В Минске открылся Дом болельщиков сборной России

Вечером 21 июня в Минске состоится церемония открытия II Европейских игр . В течение ближайших 10 дней в белорусской столице пройдут соревнования по 15 видам спорта, в которых будет разыграно 200 комплектов медалей. Во время Игр в самом центре Минска будет работать Дом болельщиков команды России.

Розовое четырехэтажное здание рядом с гостиницей "Беларусь" и до Европейских игр ассоциировалось у минчан именно с Россией. Здесь расположился культурно-деловой центр "Дом Москвы". Теперь к этой табличке добавились большие растяжки и триколоры, а деловая повестка сменилась на спортивную. Дом болельщиков команды России с сегодняшнего дня открыт для всех желающих, и посетить его определенно стоит.

Слева от входа - главная гордость организаторов, павильон под названием "Performanceaccelerator". Здесь любой гость может пройти тестирование и узнать, насколько хороша его физическая форма. Его проводят по пяти параметрам: атлетичность, координация, скорость, сила, выносливость. За 15 минут вы узнаете процент жира и мышечной массы в вашем организме, успеваете побалансировать на специальной платформе, попрыгать вверх и в стороны, сжать в руке силомер, покрутить педали велотренажера.

Результаты теста приходят на электронную почту, а на табло в шатре можно изучить цифры тех, кто справился с испытаниями лучше всех. И, если повезет, найти свою фамилию.

Важная для любого болельщика вещь - атрибутика. Ее продают в другом павильоне, открытом официальным экипировщиком российских олимпийцев. В ассортименте - самая свежая коллекция, включая вещи, сделанные специально под Европейские игры. Закупившись красивой одеждой, гости могут тут же, на улице, отведать вкусного кваса. А вечером оценить культурную программу - на большой сцене будут проходить концерты и чествование российских чемпионов и призеров Игр.

- Мы рады видеть вас здесь, но для нас еще более важно, чтобы в следующие 10 насыщенных спортивными событиями дней вы тоже приходили сюда, радовались вместе с нами победам. Чтобы, как это всегда бывает в большой олимпийской семье, мы были вместе, - сказал собравшимся на торжественной церемонии открытия Дома болельщиков президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Мы очень рады, что замечательные хозяева белорусской земли дали нам возможность в центре Минска, в одной из самых красивых и живописных частей города, открыть наш дом гостеприимства.

Уверен, мы будем праздновать каждый день этих замечательных стартов.

Развлекательная программа запланирована мощная и разнообразная. Для любителей истории - выставка вещей, связанных с Олимпиадой-80. Факел московских Игр, празднующих в следующем году 40-летие, билеты на соревнования, коллекции монет и сувениров - все это можно изучить на стенде под открытым небом. В самом здании выставлены вещи спортсменов, которые тоже имеют музейную ценность - костюм гимнастки Ольги Канаевой, игровая майка баскетболиста Андрея Кириленко и другие вещи, связанные с большими победами наших прославленных чемпионов.

Отдельное внимание уделено, наверное, самому российскому виду спорта - самбо. На небольшом татами спортсмены проводят показательные поединки. Их приемы и захваты выглядят завораживающе. Сразу же хочется записаться в секцию и научиться хотя бы азам самообороны без оружия - именно так расшифровывается этот вид единоборств.

Не забыты и современные "фишки". Гостей встречает робот, украшенный баранками. Он готов поболтать и показать путь к интерактивному стенду, где можно попробовать поймать виртуальную рыбку или построить гору из песка. Ну а на большом экране в главном зале происходит самое важное - прямые трансляции соревнований со всех арен Европейских игр.

- Для любого спортсмена очень важно не только победить, но и чувствовать признание болельщиков. Здесь созданы все условия, чтобы болельщики и спортсмены могли встретиться, обсудить итоги дня, получить необходимую и заслуженную долю признания, - подчеркнул министр спорта РФ Павел Колобков. - Уверен, что это место будет притягательным не только для болельщиков российской команды, но и для гостей из других стран. Хочу пожелать успеха Европейским играм и не сомневаюсь, что это событие запомнится всем на долгие годы.