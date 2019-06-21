Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Депутат Госдумы России, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов рассказал, что сел в кресло председателя парламента Грузии на заседании МАП, так как туда его посадила грузинская сторона.

"Мне грузинская сторона предложила занять место в президиуме", - рассказал он изданию "Коммерсант".

По словам депутата, он готов сидеть хоть на "приставном стульчике", но как правило его приглашают именно в президиум, как было ранее в парламентах Ливана и Греции.

"По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, - сообщил Гаврилов. - Генеральную ассамблею ведет только президент МАП - в данном случае я".

20 июня в Тбилиси Гаврилов вместе с греческим коллегой, являющимся Генеральным секретарем МАП, сели в президиуме. "Не было никаких проблем. Но во время перерыва в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы", - отметил парламентарий.

В ходе открытия 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

Несколько тысяч демонстрантов, митингующих против участия российских делегатов в сессии МАП, собрались у здания парламента, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водомет.