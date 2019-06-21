Глава ОКР: У допинг-служб нет повышенных мер к россиянам в Минске

Станислав Алексеевич, россияне уже заселилась в Деревню атлетов. Как ребята себя чувствуют? Всем ли довольны?

Станислав Поздняков: На старте у сборной все в порядке. После пресс-конференции как раз поеду пообщаться со спортсменами. Но уже знаю, что никаких проблем не возникло. Те, кому есть, с чем сравнивать, говорят, что условия даже лучше, чем на Олимпийских играх. Организаторы сделали все, чтобы атлеты отдыхали и готовились к соревнованиям.

Кстати, сегодня некоторые соревнования уже начались. Баскетбольные сборные - мужская и женская - одержали первые победы. Победный почин заложен. Думаю, остальная команда постарается поддержать его. У нас вообще боеспособная команда: 52 мастера спорта, шесть олимпийских чемпионов, 18 победителей предыдущих Игр-2015 в Баку. В составе сборной 225 человек. По количеству участников мы превзошли команду хозяев. Все это говорит о том, что мы серьезно относимся к турниру. Принимаем участие во всех видах программы. Нам важно развивать все виды спорта, ведь у нас в стране ценят спорт и разбираются в нем.

Хотелось бы уточнить ситуацию по выступлению легкоатлетической команды. В Минске никаких нейтральных атлетов не будет?

Станислав Поздняков: Наши легкоатлеты будут выступать без ограничений с точки зрения экипировки и национального флага. Знаете, я часто общаюсь с представителями "королевы спорта". Когда на юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе они впервые надели форму сборной, у них был мощный эмоциональный всплеск. Для взрослых это тоже мотивирующий фактор. Хочется завоевать медаль, совершить круг почета с национальным флагом. ОКР была проделана большая работа по решению этого вопроса.

Что касается Токио-2020, то у ОКР нет сомнений, что команда будет без ограничений присутствовать и на этом мероприятии.

Как на Европейских Играх будет построена работа андитопинговых служб? Стоит ли ждать особого отношения к россиянам, как это было перед Играми-2016 в Рио?

Станислав Поздняков: В Минске будет осуществляться допинг-котроль в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Планируется, что на Играх будет взято более тысячи проб. Это нормальный процесс, он организован WADA и их контрпартнерами из белорусского агентства. Наша команда участвует в Играх на общих основаниях, повышенных мер к нам не применяется. Перед Олимпиадой в Рио нам были поставлены условия по количеству проб, чтобы мы могли участвовать в Играх. Сейчас такого нет. Но у WADA есть смарт-тестирование. Спортсмены из рисковых видов спорта будут подвергать большему количеству тестирований, из других видов спорта - меньше, но это рабочая ситуация.