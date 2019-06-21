Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

По данным агентства, президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с Вашингтоном. Иранское руководство в ответ предупредило американцев о риске международных последствий удара по стране. Посредником в переговорах выступил Оман.

"В своем послании Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и что он хочет переговоров с Тегераном по поводу многих вопросов, - сообщил иранский источник агентства. - Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но непосредственный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу должен принять верховный аятолла Али Хаменеи".

Ранее издание The New York Times написало, что Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы исламской республики сбили американский беспилотник, однако чуть позже глава Белого дома отменил свое решение.

"Президент Трамп одобрил военные удары по Ирану в ответ на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник, однако затем в четверг вечером, после роста напряженности в течение дня, отменил их", - сообщили американские журналисты.

Напомним, что отношения между США и Ираном вновь накалились накануне, после того как Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже это подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Дональд Трамп в свою очередь назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Впрочем, позже американский лидер заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что это решение было случайным.