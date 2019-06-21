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21.06.2019 15:38
Рубрика: Экономика

Контролеры проверят недолив бензина на АЗС методом тайного покупателя

Текст: Игорь Зубков
Минпромторг предложил разрешить контролерам проводить контрольные закупки топлива на АЗС для проверки обращений граждан о недоливе, а также публиковать "черные списки" нарушителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уведомление о разработке поправок об этом в закон "Об обеспечении единства измерений" опубликовано для общественного обсуждения.

Фото: iStock
Росстат сообщил о резком росте заводских цен на бензин в мае

"Введение права осуществления контрольной закупки необходимо для повышения эффективности контрольно-надзорных мероприятий и возможности оценки точности отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований в области обеспечения единства измерений непосредственно в момент совершения операции", - поясняет Минпромторг.

Как ранее сообщалось, Минпроторг совместно с Росстандартом подготовили законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минпромторг Правительство Минпромторг Росстандарт Цены на бензин
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