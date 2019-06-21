Контролеры проверят недолив бензина на АЗС методом тайного покупателя

Минпромторг предложил разрешить контролерам проводить контрольные закупки топлива на АЗС для проверки обращений граждан о недоливе, а также публиковать "черные списки" нарушителей.

Уведомление о разработке поправок об этом в закон "Об обеспечении единства измерений" опубликовано для общественного обсуждения.

"Введение права осуществления контрольной закупки необходимо для повышения эффективности контрольно-надзорных мероприятий и возможности оценки точности отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований в области обеспечения единства измерений непосредственно в момент совершения операции", - поясняет Минпромторг.

Как ранее сообщалось, Минпроторг совместно с Росстандартом подготовили законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива.