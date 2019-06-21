Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии

Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Полномочия нынешнего главы ЕК Жан-Клода Юнкера истекают в октябре нынешнего года. Нового председателя Еврокомиссии должны выбрать до осени. Сам Юнкер уже пошутил по поводу своей "незаменимости", передает РИА Новости.

По устоявшейся традиции наибольшие шансы занять пост главы Еврокомиссии имеет ведущий кандидат от партии, набравшей самое большое число мандатов на выборах в Европарламент. В данном случае это "Европейская народная партия", получившая 180 кресел. Однако даже в традиционной коалиции с социал-демократами народная партия не получает большинства. И ее кандидат баварец Манфред Вебер, которого поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель, лишился шансов на этот пост.

Дискуссии между лидерами, руководством ЕК и Евросовета продолжатся также на полях "двадцатки" в Осаке. Внеочередной саммит ЕС состоится 30 июня в Брюсселе.