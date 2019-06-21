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21.06.2019 06:46
Рубрика: В мире

Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии

Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Полномочия нынешнего главы ЕК Жан-Клода Юнкера истекают в октябре нынешнего года. Нового председателя Еврокомиссии должны выбрать до осени. Сам Юнкер уже пошутил по поводу своей "незаменимости", передает РИА Новости.

Глава Еврокомиссии рассказал, есть ли у него резиденция

По устоявшейся традиции наибольшие шансы занять пост главы Еврокомиссии имеет ведущий кандидат от партии, набравшей самое большое число мандатов на выборах в Европарламент. В данном случае это "Европейская народная партия", получившая 180 кресел. Однако даже в традиционной коалиции с социал-демократами народная партия не получает большинства. И ее кандидат баварец Манфред Вебер, которого поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель, лишился шансов на этот пост.

Дискуссии между лидерами, руководством ЕК и Евросовета продолжатся также на полях "двадцатки" в Осаке. Внеочередной саммит ЕС состоится 30 июня в Брюсселе.

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