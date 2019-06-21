Лукашенко пожелал спортивной удачи белорусской команде на II Европейских играх

Президент подчеркнул, что история олимпийского движения в республике давняя и славная. Страна гордится белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта.

"Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе, - говорится в приветственном адресе. - Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений - значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений".

Энергия родной земли, по словам руководителя государства, придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали. Он пожелал членам национальной делегации крепкого здоровья, спортивной удачи и громких побед во славу Беларуси.