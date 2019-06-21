В мире
21.06.2019 10:15
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко пожелал спортивной удачи белорусской команде на II Европейских играх

Нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут белорусскую команду к новым олимпийским вершинам. Эту уверенность выразил белорусский лидер, президент Национального олимпийского комитета в приветствии, которое он направил 21 июня членам белорусской делегации на II Европейских играх. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.
Фото: Александр Щербак/РИА Новости Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Президент подчеркнул, что история олимпийского движения в республике давняя и славная. Страна гордится белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта.

Фото: minsk2019.by
В Минске покажут олимпийские раритеты

"Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе, - говорится в приветственном адресе. - Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений - значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений".

Энергия родной земли, по словам руководителя государства, придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали. Он пожелал членам национальной делегации крепкого здоровья, спортивной удачи и громких побед во славу Беларуси.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»