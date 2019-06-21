Минск и Белград нацелены на развитие экономического взаимодействия

Для расширения сотрудничества между Белградом и Минском, убежден Александра Лукашенко, необходимо усилить торгово-экономическое взаимодействие. Об этом он заявил на встрече со своим сербским коллегой Александром Вучичем, который прибыл 21 июня в Минск на открытие II Европейских игр, передает пресс-служба белорусского руководителя.

Констатировав, что политический диалог двух государств находятся на самом высоком уровне: это было подтверждено и на недавней встрече в рамках форума "Пояс и путь" в Китае, белорусский руководитель в ходе беседы с президентом Сербии резонно предложил добавить к существующему формату "больше торговли, экономики, чтобы был крепкий фундамент отношений".

Кстати, судя по официальным данным статистики РБ, только за январь-апрель текущего года, показатели двусторонней торговли обеих стран демонстрируют рост. Товарооборот за этот период превысил $59 млн, увеличившись на 48 процентов по сравнению с аналогичным период прошлого года. В Беларуси зарегистрировано семь организаций с участием сербского капитала. А в Сербии действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа и по созданию совместного производства гомельских комбайнов в городе Крагуеваце. Реализуется проект по выпуску для МВД Сербии 33 пожарных машин на базе шасси МАЗ. А в Беларуси сербская компания "Дана Холдинг" продолжает реализацию крупных строительных проектов "Маяк Минска" и "Минск-Мир".

Глава Беларуси подчеркнул особое отношение к дружественной стране, заявив, что Сербия - "это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ". В свою очередь Александр Вучич поблагодарил за очень теплый прием и гостеприимство. "Вы сказали, что Сербия - очень близкая страна для Беларуси. И я могу сказать, что Беларусь для нас это дружеская, очень близкая страна, близкий народ. Мы очень ценим все, что вы делаете. Большое спасибо за вашу позицию по вопросу Косово", - заявил Вучич.

Он выразил надежду, что планируемый визит белорусского лидера в Сербию будет иметь большое значение для развития двусторонних отношений. Он еще раз поздравил главу белорусского государства с проведением II Европейских игр.