Обновлённый Volkswagen Passat доберётся до России в конце года

Желающим обзавестись новеньким Passat придется запастись терпением. Даже в Германии он появится в продаже лишь в сентябре. В России машину в кузове седан начнут продавать, скорее всего, в декабре, но только с двухлитровым мотором мощностью 190 л.с. В январе-феврале следующего года доедет к дилерам автомобиль с двигателем 1,4 литра и мощностью 150 лошадей, а в марте появится еще и дизель такой же мощности и объемом двигателя в 2 литра.

Что касается универсалов, то их появление на российском рынке, учитывая давнее безразличие отечественных автомобилистов к такому типу кузова, пока под большим вопросом. Версии Alltrack и R-Line если когда-то и доедут, что, как признаются представители марки, весьма маловероятно, то тоже нескоро. А вот новой для Passat гибридной модификации GTE в России точно не будет, как и машины с новым дизельным двигателем EVO.

Что касается "начинки", то она в Европе и в России по-прежнему будет отличаться. Новая модульная информационно-командная система MIB3, которая превращает автомобиль в настоящий подключенный к интернету гаджет, в России по ряду объективных причин представлена в полном объеме не будет, но "отечественный" вариант Volkswagen Connect по своему функционалу в общем-то аналогичен.

Учитывая, что машину ждать еще полгода, цены пока не объявлены. Представитель российского офиса марки заверил "РГ", что в компании приложат все усилия, чтобы подорожание было минимальным, при том, что комплектации будут богаче. Учитывая, что поставляться автомобили будут, как и раньше, из Европы, многое будет зависеть от курса рубля, на который автопроизводители вынуждены постоянно оглядываться.