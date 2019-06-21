Путин и Совбез рекомендовали предупредить туристов об опасности в Грузии

Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Ситуация в Персидском заливе, в Грузии, а также ряд внутрироссийских вопросов стали главными темами для обсуждения, рассказали в Кремле.

Отметим, что в совещании приняли участие спикеры Госдумы и СФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, сейчас тревожная ситуация складывается вокруг Ирана: обстановка заметно обострилась после того, как в четверг в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана был сбит американский разведывательный беспилотник.В свою очередь газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп в ответ дал согласие на удары по Ирану, но позже он якобы отменил это решение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что участники совещания выразили обеспокоенность в связи с этой ситуацией и "призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности".

Еще одна тема, которая обсуждалась на Совбезе - беспорядки в Грузии."Затрагивалась также ситуация в Грузии", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста не дали возможность продолжить работу Генассамблеи. После чего общественные выступления переросли в уличные беспорядки в Тбилиси.

"Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление", - рассказал представитель Кремля по итогам Совбеза. По его словам, МИД рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, "о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов".