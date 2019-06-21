СМИ: Трамп одобрил удар по Ирану, но затем передумал

Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы исламской республики сбили американский беспилотник, однако чуть позже глава Белого дома отменил свое решение. Об этом пишет издание The New York Times .

"Президент Трамп одобрил военные удары по Ирану в ответ на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник, однако затем в четверг вечером, после роста напряженности в течение дня, отменил их", - сообщили американские журналисты.

Со ссылкой на незваные источники в администрации, NYT сообщила, что "в 19:00 в четверг после активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров Конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары".

Журналисты указали, что Дональд Трамп "сначала одобрил удары по ограниченному числу целей на территории Ирана. В их число входили ракетные батареи и радиолокационная станция". США должны были начать атаку до наступления рассвета в пятницу Иране, "чтобы минимизировать риск для военных или гражданских лиц".

"Однако вскоре американским военным сообщили, что нанесение ударов отменено, по крайней мере на время", - говорится в статье NYT.

При этом подчеркивается, что остается неизвестным, "просто ли Трамп передумал наносить удары, или это решение было вызвано какими-то логистическим или стратегическим соображениям". Кроме того, пока нет ясности и в отношении возможного нанесения ударов в ближайшем будущем.

Как стало известно NYT, за силовой сценарий в отношении Ирана выступали госсекретарь США Майкл Помпео, глава ЦРУ Джина Хэспел, а также помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Однако ключевые официальные лица в Пентагоне предупреждали, что эти шаги могут привести к стремительной эскалации напряженности и поставить под угрозу американские силы в регионе", - говорится статье.

Кроме того, в курсе планов Вашингтона были основные конгрессмены. При этом демократы после этого заявили, что любые возможные военные операции США против Ирана требуют одобрения со стороны американских законодателей.

Напомним, что отношения между США и Ираном вновь накалились накануне, после того как Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже это подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Дональд Трамп в свою очередь назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Впрочем, позже американский лидер заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что это решение было случайным.