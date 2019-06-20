Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон предпримет меры в отношении Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник.

"Скоро узнаете", - сказал американский лидер, когда его спросили о возможном ударе по ИРИ из-за сбитого дрона, сообщает агентство Reuters. Ранее хозяин Белого дома назвал действия Тегерана "большой ошибкой", о чем написал в своем Twitter.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Дрон модификации RQ-4 Global Hawk был сбит после пересечения воздушной границы республики на территории провинции Хормозган. При этом представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что в воздушном пространстве Ирана в тот момент не было американских дронов.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном переживают серьезный кризис. Некоторые эксперты не исключают, что ситуация может перерасти в горячую фазу. Очередной виток напряженности между США и ИРИ произошел после инцидента в Оманском заливе, где было совершено нападение на два нефтяных танкера. Белый дом обвинил в случившемся иранские власти.

Некоторое время спустя госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации президента изучают различные варианты действий в отношении Тегерана, в том числе прорабатывают и военный сценарий.