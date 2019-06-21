ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве

В столичном Центре организации дорожного движения напомнили о пятничных пробках и посоветовали водителям, зависящим от жары, не садиться за руль.

"В этот знойный пятничный день мы напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до 20, - сообщается на странице ЦОДД в Twitter. - Просим, если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика". Автомобилистам также посоветовали брать с собой в дорогу воду.

Ранее синоптики предупредили, что воздух в Москве 21 июня прогреется до 30 градусов.