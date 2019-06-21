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21 июня 2019 г. 20:45
Общество
Текст: Артем Локалов

Поставят ли крест на Большом Кресте?

Фундамент древнего московского храма просят сделать музеем под открытым небом
Никола Большой Крест - так назывался один из самых красивых московских храмов.
Вид на площадь Ильинских ворот. На заднем плане церковь Никола Большой Крест. Конец XIX века. Фото: wikimedia.org
Вид на площадь Ильинских ворот. На заднем плане церковь Никола Большой Крест. Конец XIX века. Фото: wikimedia.org

Движение "Архнадзор", которое занимается защитой и сохранением памятников архитектуры, обратилось в Департаменты культурного наследия и капитального ремонта Москвы. Градозащитники рассчитывают, что во время работ по благоустройству сквера на Ильинке будет музеефицирован фундамент древнего храма.

Это все, что осталось от церкви, которая была известна как Никола Большой Крест. Храм считался одним из самых красивых не только в Китай-городе, а во всей Москве. Его возвели в 1680 году на средства архангелогородских купцов. И простоял он на Ильинке до 1933 года.

После революции в здании церкви, которое было признано одним из самых ярких памятников московского барокко, размещались различные учреждения. Например, незадолго до сноса - издательство "Физкультура и спорт"... Это видно на фотографии Бренсона Деку, американского фотографа и путешественника, посетившего Москву в начале 1930-х и заставшего целыми Храм Христа Спасителя, Сухареву башню, Китайгородскую стену и другие памятники той Москвы. В частности, Николу Большой Крест.

Ильинка в начале 1930-х. / Бренсон Деку

Вот нынешний вид с точки съемки Деку. Вместо храма - сквер, вместо Ильинских ворот - проезжая часть:

Вообще свое название церковь получила по большому кресту, который был воздвигнут внутри храма. Здесь приводили к присяге "тяжущихся в Кремле, в царских приказах".  

Возможно, в 1930-е годы власти не устраивало то, что храм выступал за красную линию улицы, поэтому он и был уничтожен заодно с Китайгородской стеной и Ильинскими воротами. На этом месте ничего не построили, а под сквером, разбитым на этом месте, археологи обнаружили большую часть фундаментов.

Фото: Наум Грановский
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Один из основателей "Архнадзора", москвовед и писатель Рустам Рахматуллин на прошлой неделе на круглом столе "Родины", приуроченном к 85-летию сноса Сухаревой башни и проблемам сохранения московских памятников, говорил о важности музеификации белокаменных фундаментов храма на Ильинке.

Город просят об их археологическом раскрытии и исследовании, а также последующей музеефикации и обозначении (научный термин - сигнация) на поверхности земли. Москвоские власти уже воплотили несколько таких проектов ранее - и это вызвало положительный отклик у общественности.

Один из главных примеров - музеефикация фундамента стены Белого города на Хохловской площади:

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