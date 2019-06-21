Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки

При подготовке к открытию навигации на участке Канала имени Москвы в районе Тушинского автомобильного тоннеля обнаружена утечка воды. Из-за чего вода снова была спущена, а открытие навигации перенесено на неопределенные сроки. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Канале имени Москвы.

По данным пресс-службы, 20 июня 2019 года проводились регламентные работы по наполнению Канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков. В настоящее время устраняются ее последствия и выясняются причины возникновения. Как ранее заявил РИА Новости руководитель предприятия Герман Елянюшкин, "ничего страшного в этой протечке нет", по его словам скорость вытекания воды сопоставима со скоростью ключа или родника. Елянюшкин видит проблему в дождях, которые прошли в начале недели. Аварийный участок будет разрыт, осмотрен, и только после выявления причин и устранения неполадок, работники вновь приступят к наполнению водой канала.

Ранее сообщалось, что для безопасности участок в этом сезоне заполнят только до отметки 4,5 метра. После завершения навигации дамба вновь будет осмотрена специалистами.

Напомним, что 10 января нынешнего года прорвало дамбу на Канале им. Москвы. Тушинский тоннель был затоплен. Так же был затоплен переход в районе улиц Водников и Свободы. В дальнейшем в дамбе обнаружились многочисленные провалы. Из-за большого объема работ навигация не раз сдвигалась. Отметим, что на этом участке ходят, в основном, грузовые суда, прогулочные корабли здесь не курсируют из-за длительного прохождения шлюзов. Владельцы яхт пустыми перегоняют их при необходимости с Южного речного вокзала на север или обратно.