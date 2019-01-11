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11.01.2019 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала известна судьба Тушинского тоннеля после ЧП

Текст: Сергей Бабкин

Участок Волоколамского шоссе, в который входит Тушинский тоннель, не будут перекрывать на время ремонта дамбы. Об этом журналистам заявил директор ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, передает ТАСС.

Ремонтные работы начнутся в середине февраля и завершатся до 1 апреля. В это время к Волоколамскому шоссе будут стягиваться грузовики с необходимыми стройматериалами. В основном многотонники пойдут по параллельным улицам, это не должно оказать влияния на трафик в Москве, считают балансодержатели гидроузла.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Пока нет информации, нанесло ли затопление тоннеля во время аварии на канале какой-то ущерб сторонним организациям. Однако в любом случае гражданская ответственность "Канала имени Москвы" была застрахована. Если ЧП признают страховым случаем, ущерб возместят согласно договору.

В то же время Елянюшкин заявил, что канал намерен взыскать расходы на ремонт с виновника обрушения. Пока точных выводов нет, но уже высказывались предположения о возможных ошибках при реконструкции тоннеля в 2001 году.

Напомним, что авария на Канале имени Москвы в районе шлюза №8 произошла утром в четверг. Грунт под дамбой между гидроузлом и тоннелем размылся, и в результате вода попала на Волоколамское шоссе. Тоннель пришлось временно перекрыть, движение возобновили вечером, как только откачали воду и вывезли весь песок и ил.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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